Позитивная динамика: в Украине в восьми областях выздоровевших от COVID-19 за сутки больше заболевших

Второй день подряд в нескольких областях Украины сохраняется позитивная динамика относительно количества заражений коронавирусом. Так, по данным СНБО, в восьми из 24 областей Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки, 16 мая.

Однако в Киеве, Киевской и Львовской областях количество новых выявленных зараженных составило около 50 человек. При этом в восьми областях Украины за сутки снизилось количество болеющих.

Сообщалось, что в Украине снизился суточный прирост заражения коронавирусом: на утро воскресенья зафиксировано 433 новых случая заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели.

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Всего в Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случай заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели – 5116 человек.

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Напомним, в Черновцах в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, которой болели дети. В связи с этим власти планируют провести тестирование всех маленьких пациентов, находившихся на госпитализации в городской детской клинической больнице с этим недугом.

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