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Познер попал в "черный список" "Миротворца"

2 июня, 12:02

Телеведущий незаконно посещал аннексированный Крым

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Известный российский телеведущий Владимир Познер пополнил список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

На сайте "Миротворца" указано, что Познер в этом году незаконно посетил аннексированный Крым для участия в форуме.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – перечисляется в сообщении.

Напомним, что базу нарушителей или противников Украины часто пополняют артисты. Напомним, в конце марта известный российский актер Леонид Ярмольник пополнил "черный список" сайта "Миротворец"

Такая же участь постигла Михаила Галустяна и Семена Слепакова. Последнему вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, а также незаконная концертная деятельность на территории полуострова.

Кроме того, базу пополнили и такие российские актеры Егор Баринов, Анна Большова, Анатолий Васильев и Ольга Волкова, которые играли в спектакле "Семейный ужин в половине второго", который 14-15 февраля проходил в оккупированных Симферополе и Севастополе.

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Тег познер, черный список, миротворец

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