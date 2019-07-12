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"Позорное решение": Аваков жестко отреагировал на приговор Маркиву в Италии

12 июля, 17:44

Глава МВД Украины напомнил итальянцам, что их журналист погиб из-за развязанной Россией войны на Донбассе

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возмущен приговором итальянского суда украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которому дали 24 года тюрьмы в Италии. Об этом говорится в сообщении МВД в Twitter.

"24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше", – заявил глава МВД.


Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

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Тег Италия, суд, приговор, Аваков, маркив

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