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Позывной "Бачок": офицер ВСУ наградил российскую пропагандистку "грамотой", соцсети в восторге

Сегодня, 12:29

"Штирлиц" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со Скабеевой

Алина Скабеева. Скриншот
Алина Скабеева. Скриншот.
Позывной "Бачок": офицер ВСУ наградил российскую пропагандистку "грамотой", соцсети в восторге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/994/577/5c4994577a756.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/994/577/5c4994577a756.jpg Украина "Штирлиц" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со Скабеевой

В честь дня военного корреспондента украинские военные решили наградить шуточной "почетной грамотой" одиозную российскую журналистку Ольгу Скабееву и дать ей позывной "Бачок".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил кремлевскую пропагандистку "за работу на информационную составляющую Украины, упоминание в прямых эфирах федеральных каналов о российско-оккупационных войсках, российских наемниках и агрессии" против Украины.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – добавил "Штирлиц".

Сообщение получило порядка тысячи одобрительных смайликов, сотни перепостов и шквал издевательских комментариев посетителей странички офицера ВСУ в адрес кремлевской пропагандистки:

"Використав пропаgанdoнку за прямим призначенням. – А запросили на вручення? – Скабєєва сказала, що сама приїде по грамоту. – А шо тико адна грамата? А на медальку шо, ще ненапрагандонила?! Медальку ше тре, таку, в виде сливнога бачка. – Неправильно подписали. Нужно: штандартенфюрер Штирлиц. К крайнем случае – полковник Исаев. – Мандалька буде к осьмому марта -- дню німецьких повій! – Хоч би істерії не наробити. І расєюшка не дізналася що супер журналюшка Вами вже завербована. І пряцює на ЗСУ.)))) все буде Україна", – пишут пользователи соцсетей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы в ПАСЕ "потроллили" российскую журналистку. Член украинской делегации народный депутат Алексей Гончаренко снял на видео Скабееву и снова "поругался" с ней, несколько раз назвав российскую съемочную группу пропагандистами.

Также напомним, было опубликовано видео конфликта нардепа Борислава Березы с пропагандисткой РФ в ПАСЕ.

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Тег штирлиц, соцсети, пропаганда, троллинг, скабеева

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Сегодня

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