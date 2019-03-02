Прах "Батьки" Махно хотят вернуть в Гуляйполе
Украинская диаспора в Париже выступила против возвращения праха известного анархиста
Руководство Гуляйпольской райгосадминистрации в Запорожской области добивается перемещения праха и командира Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно.
На данных момент урна с его прахом замурована в стене коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез.
"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. (…) С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно относительно возвращения на родину праха его предка", – сообщил глава РДА Александр Ищенко порталу Гуляйполе.City.
В то же время, украинская диаспора выступает против возвращения праха известного анархиста.
"Поэтому данный вопрос решается на уровне международных отношений", – подчеркнул Ищенко.
Если прах все же удастся вернуть, его поместят в музей и разработают туристический маршрут, посвященный Нестору Махно, говорит глава Гуляйпольской райадминистрации.
"Наш бренд – это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов", – поделился планами глава РГА.
Напомним, что после осквернения могли Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене министр иностранных дел Павел Климкин предложил перезахоронить его останки на родине.
Мы также писали о возвращении из Чехии останков украинского поэта, писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, которые перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве.
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