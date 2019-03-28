Права потребителей: как украинцам защититься от нарушений в магазинах

За продажу просроченных продуктов магазинам грозят штрафы

Фото: AFP

Права потребителей: как украинцам защититься от нарушений в магазинах Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/26e/bf2/5c426ebf3003a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/26e/bf2/5c426ebf3003a.jpg 2019-03-28T07:39:00+02:00 Украина За продажу просроченных продуктов магазинам грозят штрафы

За прошлый 2018 г. Госпотребслужба проверила 829 украинских компаний, которые занимаются розничной торговлей: как оказалось, 52% из них нарушают права потребителей, сообщает сервис мониторинга открытых данных Opendatabot. Чаще всего речь идет о продаже просроченной продукции, реализации товара без надлежащей информации, нарушении условий хранения и т.д.

Ранее мы писали о том, как чаще всего обманывают покупателей и почему качество товаров во многих местах оставляет желать лучшего. Но торговые точки также часто нарушают и другие права украинских потребителей, например, запрещая фотографировать товары в магазине или требуя давать вещи на осмотр охраннику. Сайт "Сегодня" подготовил подробный материал, где рассказывается, что может делать покупатель в магазинах, и как отстоять свои права.

Что делать, если купил просроченный товар

В первую очередь остановимся на просроченном товаре, который очень часто можно купить как в мелких магазинах, так и крупных супермаркетах.

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", за реализацию товара, срок годности которого закончился, предусмотрен штраф в размере 200% от стоимости остатка партии товара, но не менее 5 необлагаемых минимумов (85 грн). Если же возвращать деньги за испорченный продукт отказываются, в таком случае штраф увеличится до размера десятикратной стоимости продукта.

Главное – сохраняйте чеки. После того, как вы обнаружите, что продукты, которые вы купили – просрочены, смело можете идти в магазин с чеком и требовать вернуть вам деньги либо же заменить товар на свежий. Отказать вам не имеют права, а если все же попытаются, всегда можно обратиться с жалобой в Госпотребслужбу, предоставив как доказательство чек и фото товара.

Просроченные продукты – экономия или риск для здоровья?

Что делать если цена на ценнике и в чеке отличается

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что в супермаркете товар берешь, ориентируясь на указанную в ценнике сумму, а в чеке замечаешь, что стоимость товара другая. Обычно работники магазина отмахиваются и говорят о переучете, а ценники, мол, обновить не успели.

На самом деле, это, конечно, проблема чья угодно, но никак не покупателя. Ведь согласно статье 655 Гражданского кодекса Украины продавец обязан передать товар в собственность покупателю по договору купли-продажи, а покупатель принимает его и обязуется оплатить конкретную сумму. В статье 691 указывает, что покупатель должен оплатить товар по цене, которая установлена в договоре купли-продажи.

Покупка товара в супермаркете – это и есть договор купли-продажи, а его основной составляющей должна быть заявленная стоимость, т.е. та, которая указана на ценнике. Поэтому продавец должен согласиться продать вам товар по той цене, которая написана на ценнике. Отказаться от продажи товара в магазине не могут, согласно все тому же Гражданскому кодексу и статье 633, которая предусматривает, что магазин должен выполнять условия публичного договора купли-продажи с каждым, кто к нему обратиться. В случае отказа магазин должен возместить убытки покупателю. Поэтому с такими вопросами всегда можно обращаться как в администрацию магазина, так и в суд, если администрация отказывается реагировать.

Нужно ли сдавать вещи в камеры хранения

Несмотря на то, что некоторые магазины клеят объявления, будто бы сдавать личные вещи в камеры хранения перед посещением их торговой точки – обязательно, на деле это не так. В действующем постановлении Кабинета министров №833, прописано, что субъекты торговли должны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без оставления на сбережение личных вещей, кроме случаев, если такие вещи реализуются в таких торговых точках. Т.е. в магазин нельзя проносить тот товар, который в нем продается, а вот все остальные вещи – пожалуйста.

К тому же, все поголовно маркеты сообщают, что не несут ответственность за сохранность вещей в таких ячейках. Но согласно статье 936 ГК Украины, хранитель обязуется хранить вещь, переданную ему, и возвратить ее в сохранности.

В том случае, если вы оставляете вещи в таких ячейках, супермаркет непосредственно и выступает в роли этого хранителя. Поэтому вы вправе требовать компенсации от магазина, если из их ячейки пропали ваши вещи.

Могут ли охранники в супермаркетах осматривать личные вещи

Этим нередко злоупотребляют в наших реалиях. Но если охранник на выходе из магазина требует, чтобы вы продемонстрировали ему содержимое своей сумки/пакета/рюкзака и т.д. – можете смело отказывать. Дело в том, что у охранников нет полномочий для проведения обыска, такие полномочия есть только у правоохранительных органов. Поэтому, если охраннику вдруг показалось, что вы воруете продукты, он может вызвать полицию, которая и обыщет подозреваемого.

Если вас просят предъявить содержимое сумки, вы можете это сделать, чтобы быстро уладить конфликт, но также вы можете и отказаться, так как такое действие гражданина вполне нормально и предусмотрено украинским законодательством.

Можно ли трогать товар в магазине

Трогать товар в магазинах покупатели могут беспрепятственно, т.к., согласно статье 700 ГК Украины, до заключения договора купли-продажи покупатель может осмотреть товар, настоять на проверке свойств товара или презентации использования товара в его присутствии. Но только в том случае, если сам товар не исключает такую возможность и это не противоречит правилам розничной торговли.

Часто такие запреты можно услышать в магазинах дорогостоящей одежды, меховых изделий и т.д. Но, в пункте 11, разделе 2 правил розничной торговли непродовольственными товарами сказано, что продавец должен создать потребителю удобные условия для ознакомления, выбора и примерки швейных, трикотажных, меховых, овчинно-шубных товаров и головных уборов. Так что покупатель может спокойно трогать, осматривать и примерять такие вещи.

Что делать, если случайно разбил товар в супермаркете

Если вы случайно разбили или повредили товар в магазине, платить за него не нужно. Согласно статье 323 Гражданского кодекса риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Вас могут заставить заплатить только в том случае, если докажут вашу вину и то, что вы сделали это умышлено. Но в таком случае магазину придется обращаться в правоохранительные органы, а задерживать покупателя и требовать денег "на месте" – незаконно.

К тому же, есть много норм, в которых прописаны правила комплектации магазинов и расстановки товара. Так, зачастую бутылки в супермаркетах могут стоять очень плотно друг к другу, а на полочках и вовсе не будет ограничительных бортиков. В таком случае покупатель не виноват, что, вытягивая с полки один продукт, следом за ним посыпались и другие.

Можно ли фотографировать товары в магазинах

На дверях многих торговых точек висит значок перечеркнутого фотоаппарата. А охранники могут поднять шум, когда увидят, что вы снимаете какой-то продукт. Но согласно статье 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом по своему выбору. Ограничения могут быть, если фотографирование касается национальной безопасности, территориальной целостности государства. Вряд ли фотография куриного филе сможет нанести вред национальной безопасности, поэтому покупатели могут беспрепятственно фотографировать то, что им захочется.

К тому же, даже в статье 50 Конституции Украины прописано, что каждому человеку гарантируется право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. А запреты на фото – это прямое нарушение Конституции.

Можно ли вернуть товар, если он не подошел

Украинское законодательство предусматривает возврат товаров, которые не подошли потребителю. Но речь идет только о непродовольственных товарах. Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей" покупатель может обменять только непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у соответствующего продавца. Также нужно указать причины, из-за которых вы хотите вернуть товар, например, не подошел размер вещи, цвет, фасон и т.д. Вернуть товар можно при наличии чека и в течение 14 дней со дня покупки; правда, некоторые продавцы могут самостоятельно устанавливать более длительные сроки.

Стоит помнить, что существует перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Это, например, средства гигиены, лекарственные препараты и ряд непродовольственных товаров (мягкие детские игрушки, парики, зубные щетки).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Права потребителей: как украинцам защититься от нарушений в магазинах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.