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Правила карантина: как соблюдать безопасную дистанцию в очередях и не только

26 марта, 14:29

Екатерина Степаненко

По мнению врачей, социальная дистанция – один из важнейших элементов защиты от коронавируса

Держите дистанцию. С каждым днем все больше магазинов, аптек и банковских выделений пускают внутрь только по несколько человек. Остальные вынуждены стоять в очереди, сохраняя определенную дистанцию. Но какое расстояние является действительно безопасным?

Безопасное расстояние между двумя людьми, стоящими в очереди, два метра. Это для того чтобы не заразиться. Новостям "Сегодня" стало интересно измерить, насколько добросовестно украинцы соблюдают правила. Для этого мы прошлись с рулеткой по очередям. Оказалось, что в большинстве своем, люди останавливаются на расстоянии метр и двадцать, метр и тридцать сантиметров друг от друга. Что, конечно, не достаточно. Но были и те, кто с расстоянием даже преувеличил. Так очередь с не слишком большим количеством людей протянулась до конца улицы.

Врачи уверяют, правильная дистанция между людьми во время карантина – не шутка. Это один из действенных способов уберечь себя от заражения!

"Расстояние уменьшает риски. Чем ближе ты становишься к человеку, чем больше вероятность что ты вдохнешь достаточную дозу для того чтобы заразиться. Соответственно два метра – это минимальное расстояние для того чтобы этот риск сделать достаточно низким", – говорит инфекционист Вадим Аристов.

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Стоит отметить, что украинцы действительно прислушиваются к советам врачей. Правда, иногда соблюдают их странными способами. Так во Львове чудак пришел в супермаркет в самодельном полиэтиленовом куполе

Но подобное усердие проявляется не только у украинцев. Находчивый итальянец пришел в супермаркет в самодельной конструкции в виде круга, который не подпускал к нему прохожих ближе, чем на метр. Житель Китая ради собственной безопасности надел костюм с пышной юбкой.

Напомним, ранее новости "Сегодня", разбираясь в правилах карантина, выясняли, насколько безопасно заказывать продукты и еду через доставку. Специально для нас врачи объяснили, как правильно взаимодействовать с курьером и обеззараживать упаковку.

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карантин очередь расстояние коронавирус дистанция

Источник: Сегодня

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