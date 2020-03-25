Правила карантина: насколько безопасно заказывать продукты и еду через доставку

Врачи объяснили, как правильно взаимодействовать с курьером и обеззараживать упаковку

Жители больших городов во время карантина активно пользуются услугами служб доставки. С их помощью можно получить продукты, бытовые товары, лекарства и даже готовые блюда. Еду из ресторана, например, курьер привезет менее чем за 40 гривен. Другие же не пользуются подобными службами и доставляют блюда самостоятельно за 50 гривен, или бесплатно, если стоимость заказа превышает 300 гривен. Немало супермаркетов также с удовольствием сформируют вашу корзину и отправят покупки к вам домой. Приплюсовав за это 100 гривен к чеку. Но насколько безопасно пользоваться такими услугами во время эпидемии?

У столичных ресторанов и супермаркетов десятки курьеров. Ждут, пока заказы будут готовы.

"В связи с карантином заказов стало больше, ездим чаще, стараемся успевать везде. В основном заказывают продукты из супермаркетов, но и рестораны работают только на доставку", – говорит курьер Владислав Яресько.

Курьеры отмечают, что строго заботятся о гигиене:

"Дезинфекция рук, обязательная дезинфекция рук. Маска всегда должна быть надета. Ну и меньше контактов с людьми".

Большинство даже не принимают оплату наличными.

"Мы с наличными вообще не работаем. Заказ сейчас очень часто просят оставлять у двери или вешать на ручку двери, ставят тумбы под дверью, какую-то салфетку кладут", – объясняет курьер Роман Луговец.

В Минздраве отмечают, что за здоровьем курьеров тщательно следят.

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины:

"Это невозможно, в принципе, чтобы упаковку делал больной человек. Поскольку процесс приготовления, питания и упаковки должен происходить в соответствии с принципами Хаасс, которые работают на предприятиях пищевой промышленности, для этого есть контрольные органы и субъект хозяйствования". В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 25 марта

Чтобы не подцепить вирус, эпидемиолог советует соблюдать простые правила. Первое – не контактировать с чужими людьми.

Константин Надутый, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества:

"Безопаснее так оставить за дверью и потом когда уже уйдет тот человек, который приходил, забрать тот предмет который там был. Лучше принять предметы, которые принесены, в перчатках или через пакет".

Обязательно следует обработать те предметы, которые принес вам курьер.

"Бутылки с молоком или пакеты можно помыть с мылом, и это если не устранит полностью угрозу то значительно уменьшит. Потом все эти вещества или продукты питания лучше пересыпать в чистую абсолютно домашнюю тару, прокипятить и употреблять уже после этого", – говорит Константин Надутый.

И постоянно мойте руки с мылом, именно это снизит риск подхватить коронавирус.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в США стриптизерши начали доставлять еду. Предприимчивый бизнесмен из Портленда решил не закрывать клуб на карантин, а переквалифицироваться.

В Украине таких интересных доставок нет, но зато крупные сети объединились и будут доставлять продукты по себестоимости. Эта услуга пока что работает в тестовом режиме, а функции решили распределить таким образом – АТБ формирует наборы и продает продукты по минимально возможной стоимости.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама