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Правительство назначило нового "языкового омбудсмена"

8 июля, 17:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

С 2014-го по 2019 год Тарас Креминь был народным депутатом Украины

В среду, 8 июля 2020 года, Кабинет министров утвердил кандидатуру Тараса Кремня на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Ранее эту должность занимала Татьяна Монахова, однако она подала в отставку.

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"Эту кандидатуру внесла на рассмотрение правительства Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", – сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Тарас Кремень родился 10 июня 1978 года в Николаевской области.

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Был депутатом Николаевского облсовета, работал в профильной комиссии по вопросам образования и науки. В 2014 году возглавил Николаевский облсовет. С 2014-го по 2019 год – народный депутат Украины, возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования.

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Напомним, что бывшая Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова в апреле решила уволиться.

Как известно, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля.

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язык омбудсмен Кабинет министров

Источник: Сегодня

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