Ликвидирована банда шарлатанов, которые обманом наживались на пенсионерах

Преступники выдавали себя за иностранных врачей и продавали доверчивым пожилым людям несуществующие лекарства

Украинские правоохранители провели масштабную операцию в семи городах страны - сотня обысков прошла одновременно, было задействовано около 500 правоохранителей. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Согласно сообщению, во время этой операции правоохранители ликвидировали преступную организацию, которая "на протяжении 5 лет вводила в заблуждение обманывала не менее 1200 доверчивых граждан преимущественно из числа одиноких граждан пожилого возраста, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми лицами, имеющими различные заболевания".

Как рассказал Луценко, преступники, выдавая себя за иностранных врачей, предлагали с помощью вымышленных новейших технологий, в частности "спутниковой телефонной диагностики организма", а также несуществующих лекарств якобы иностранного производства провести успешное лечение различных заболеваний, в том числе тяжких и неизлечимых.

"При этом фактически пострадавшим лицам реализовывались дешевые отечественные лекарственные средства, с которых была предварительно удалена соответствующая маркировка, или дешевые биологически активные добавки, которые вообще не являются лекарственными средствами", – отметил генпрокурор.

Задержан лидер преступной организации и высшее руководство ОПГ (всего 10 человек). Также в ходе обысков правоохранители изъяли имущество и денежные средства на общую сумму более 5 млн грн.

"Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение поле на срок до 12 лет с конфискацией имущества", – заявил Луценко.

Напомним, украинский Минздрав назвал препараты, эффективность которых не доказана, обнародовав список "фуфломицинов". Польза от их применения – нулевая, поэтому министерство призывает не руководствоваться рекламными роликами и пустыми советами при выборе лекарств и не тратить деньги зря.

При этом Министерство здравоохранения предлагает расширить программу "Доступные лекарства" – так, войти в программу могут лекарства против депрессии.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, критически важно понять, что депрессия – это не слабость характера или плохое настроение, а болезнь, которая без специфического лечения никуда не исчезнет. Депрессия может случиться с каждым, но при этом ее можно вылечить.