Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Православная церковь Африки признала ПЦУ: как это происходило (видео)

8 ноября, 14:17

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II уведомил в письме о своем признании томоса об автокефалии

Фото: facebook.com/archangelsgreekorthodoxchurch

Фото: facebook.com/archangelsgreekorthodoxchurch

Александрийская православная церковь официально уведомила поместную украинскую церковь о своем признании томоса об автокефалии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) 8 ноября.

"Главный секретариат патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального томоса Вселенского патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включении имени предстоятеля Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания в диптих для поминовения", – пишет архиерей.

Реклама

Евстратий также опубликовал письмо от АПЦ о признании томоса с подписью патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II.

В тренде
Всеукраинский диктант 2019: как проверить результаты
Фото: facebook.com/yevstr

Стоит отметить, что именно Феодор II провел 8 ноября в каирском храме Архангелов божественную литургию, в ходе которой впервые упомянул в диптихе (списке имен, поминаемых во время литургии) имя предстоятеля Церкви Украины Епифания.

Напомним, что торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

Первой ПЦУ официально признала Греческая православная церковь – она внесла в диптих Епифания в октябре. В ответ на это Русская православная церковь, которая яро противится признанию автокефалии ПЦУ, порвала отношения с Элладской церковью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

патриарх письмо религия Африка литургия Епифаний ПЦУ Православная церковь Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненноеДнепр
В ООН взялись за российские войска в Крыму
В ООН взялись за российские войска в КрымуПолитика
В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете
В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркетеХарьков
Ляшко и Герус подрались в аэропорту
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"Политика
Без учета субсидий: украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам
Без учета субсидий: украинцы получат коммунальные платежки по новым правиламЖКХ

Новости партнеров

Loading...
загрузка...