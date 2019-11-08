Православная церковь Африки признала ПЦУ: как это происходило (видео)

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II уведомил в письме о своем признании томоса об автокефалии

Фото: facebook.com/archangelsgreekorthodoxchurch

Александрийская православная церковь официально уведомила поместную украинскую церковь о своем признании томоса об автокефалии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) 8 ноября.

"Главный секретариат патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального томоса Вселенского патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включении имени предстоятеля Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания в диптих для поминовения", – пишет архиерей.

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Евстратий также опубликовал письмо от АПЦ о признании томоса с подписью патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II.

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Фото: facebook.com/yevstr

Стоит отметить, что именно Феодор II провел 8 ноября в каирском храме Архангелов божественную литургию, в ходе которой впервые упомянул в диптихе (списке имен, поминаемых во время литургии) имя предстоятеля Церкви Украины Епифания.

Напомним, что торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

Первой ПЦУ официально признала Греческая православная церковь – она внесла в диптих Епифания в октябре. В ответ на это Русская православная церковь, которая яро противится признанию автокефалии ПЦУ, порвала отношения с Элладской церковью.

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