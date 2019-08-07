Станислав Клых, скриншот видео

Правозащитница раскрыла подробности "исчезновения" Клыха https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D1%85 2019-08-07T03:45:40+03:00 Украина Она также уточнила очередность событий

Российская правозащитница Татьяна Щур рассказала подробности истории с установлением местонахождения украинского политзаключенного в РФ Станислава Клыха.

Об этом сообщила Татьяна Щур, передает Укринформ.

"Хорошо, что о местонахождении Станислава Клыха сообщили украинскому консулу, омбудсмену Людмиле Денисовой. Но разве не странно, что это было сделано только после запроса официальных лиц. Почему нельзя было сказать об этом маме Стаса – Тамаре Ивановне?", – сказала Щур.

Она также уточнила очередность событий. По словам Татьяны Щур, Тамара Клых позвонила ей 30 июля, попросив узнать, где ее сын, поскольку в тюрьме (Верхнеуральськом ФКУ Т1) ей сказали, что он в больнице в Челябинске.

"Направить адвоката в больницу мы смогли только 4 августа, так как у него были процессы в другом городе. В больнице адвокату Уральской правозащитной группы сказали, что Клыха отправили в Т1 30 июля. Я об этом сразу сообщила его маме. Тамара Ивановна немедленно позвонила в тюрьму, и ей там сказали, что Стаса у них нет", – пояснила Щур.

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В понедельник правозащитница сообщила, что местонахождение Станислава Клыха неизвестно. Через некоторое время после этого украинский омбудсмен написала в Facebook, что в Федеральной службе исполнения наказаний РФ украинского консула проинформировали: "Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита, сейчас его вернули в пенитенциарное учреждение Челябинской области". Как сообщали новости "Сегодня", ранее Денисова сообщала об ухудшении самочувствия Клыха – он написал в письме о возможной гангрене, подозрении на рак и том, что он находится под наблюдением психиатра. Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на что ему отказывают в медицинской помощи: спустя четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму. В тренде Луценко объяснил, почему Генпрокуратура снова вызвала Гонтареву по "делу Курченко" В то же время в мае узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку. Его мать сообщила, что сын жалуется на холод в камере и на скверную пищу, и он принял опасное для своего здоровья решение. Напомним, в 2014 году Станислава Клыха задержали на территории России. Украинца обвинили в участии в Чеченской войне в 1994-1995 годах и убийстве российских солдат. В мае 2016 года его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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