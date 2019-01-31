Правозащитники идентифицировали почти 2,5 тыс. человек, которых оккупанты заставили покинуть Крым

С 2014 года Россия заставила выехать за пределы оккупированного полуострова граждан 37 стран мира

Правозащитники идентифицировали почти 2,5 тыс. человек, которых оккупанты заставили покинуть Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/986/433/5c4986433f8dc.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/986/433/5c4986433f8dc.jpeg 2019-01-31T14:50:00+02:00 Украина С 2014 года Россия заставила выехать за пределы оккупированного полуострова граждан 37 стран мира

Правозащитникам удалось идентифицировать 2 тыс. 425 человек, которых за время оккупации выдворили из Крыма. Об этом рассказал юрист "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный.

Среди всех выдворенных за пределы оккупированного полуострова есть иностранцы из 37 стран мира, но подавляющее большинство – граждане Украины.

В свою очередь заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Андрей Андросов отметил, что принудительное выдворение и депортация оккупационными властями граждан Украины и иностранцев из оккупированного Крыма подпадает под ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", которая является бланкетной статьей, то есть отсылающей к международному законодательству, а именно к 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Ст. 49 этой конвенции запрещено перемещение гражданских.

Также Международный уголовный суд определил такое преступление как особо тяжкое: ст. 7 и ст. 8 Римского статута предусмотрена ответственность за принудительные перемещения и депортацию. Это – преступления против человечности, военные преступления.

Андросов также сообщил, что политика России в Крыму имеет три состава преступления и направлена на изменение демографического состава населения полуострова. "Это – колонизация, то есть заселение Крыма гражданами РФ, когда правительство РФ поощряет, в том числе и материально, граждан РФ переезжать в Крым. Другой состав – депортация, то есть перемещение гражданского населения на территорию РФ или в третью страну. Третий состав – скрытое насильственное перемещение, когда создаются условия, при которых жители Крыма вынуждены якобы добровольно покидать полуостров и переезжать на неоккупированную территорию Украины", – сказал он.

Андросов отметил, что в последнем случае люди иногда сами не понимают, что их насильно выжили из собственных домов, создавая им такие условия, что они, например, не могут получать медицинскую помощь, не приняв российское гражданство.

Ранее гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли памятник российскому солдату, "насилующему кота" в Крыму.

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