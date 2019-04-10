Правозащитники рассказали об ужасных условиях содержания заключенных в Бердянской колонии

В среде заключенных колония №77 считается одним из самых ужасных мест

Фото из открытых источников.

Правозащитники рассказали об ужасных условиях содержания заключенных в Бердянской колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee0/f5b/5c4ee0f5b04e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee0/f5b/5c4ee0f5b04e4.jpg 2019-04-10T21:04:00+03:00 Украина В среде заключенных колония №77 считается одним из самых ужасных мест

Жестокие побои, издевательства и даже насилие. Это – не сюжет страшного триллера, а действительность Бердянской исправительной колонии. Об ужасных условиях содержания заключенных сообщили правозащитники. Но администрация заведения все отрицала. Журналисты программы "Говорит Украина" провели собственное расследование. И правда оказалась еще страшнее. Кто и как издевается над заключенными – узнали и корреспонденты "Сегодня".

25 тысяч гривен за спасение своего сына. Татьяна Билык уже три месяца платит деньги, лишь бы его не пытали. Парень отбывает заключение в Бердянской исправительной колонии легкого режима безопасности. Несмотря на свое название, выжить в ней может далеко не каждый. В студии программы "Говорит Украина" Татьяна рассказывает жуткие вещи.

"У них там есть такая пытка, называется "Черепаха". То есть, человека бьют по шее, по затылку, и бьют каким-то тяжелым предметом. После одного этого удара у человека как минимум сотрясение мозга", – рассказывает Татьяна Билык, мать осужденного.

В среде заключенных Бердянская колония известна как "Семь-семь" и считается одним из самых ужасных мест. Об этом хорошо знает и Николай Молоков. Хотя и просидел в ней всего восемь дней. Сразу же по прибытии охранники колонии чуть не забили парня до смерти. Говорит, посреди зимы обливали холодной водой, душили и били ногами.

" И после этого вот так поднимают руки за корпус, все трещит, все невыносимо, это все было синее из-за того, что выламывали кости. Разрушились суставы до такой степени, что у меня еще три-четыре месяца руки до конца в локтях не разгибались", – вспоминает Николай Молоков, бывший заключенный Бердянской колонии №77.

Правозащитники отсняли кадры на третий день после избиения. Николай уверен – именно их появление и протесты родственников и друзей у стен колонии спасли ему жизнь. После жалобы на действия охраны администрация "Семь-семь" обвинила его в нападении на конвоиров. И парню присудили еще пять лет тюрьмы.

"Раздели. Затем голым заставили пробежать 20 кругов по снегу. – Совсем голым? – Без трусов, да. Затем заставили 500 раз присесть", – рассказывает заключенный.

Издеваются как работники колонии, так и рецидивисты, сотрудничающие с тюремной администрацией. По словам заключенных, спастись можно только заплатив извергам немалые деньги. Результаты совместного расследования правозащитников и команды проекта "Говорит Украина" шокируют, говорит ведущий программы Алексей Суханов. По словам Алексея, все обнародованные факты обязательно будут переданы правоохранителям.

"Я не знаю, как так можно поступать. И вообще не знаю, как так можно относиться к людям. В голове нормального человека даже мысли не может такой возникнуть – как-то травить, устраивать пытки", – говорит Алексей Суханов, ведущий программы "Говорит Украина".

Однако чиновники, которые должны заниматься условиями содержания заключенных, никаких нарушений не замечают. В Межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний уверяют – Бердянская колония относится к так называемым "красным зонам". Т.е., тем, где строго соблюдают законы и условия содержания заключенных. Поэтому все обвинения в пытках и истязаниях считают чушью.

"На мой взгляд, это такая работа, чтобы дестабилизировать оперативную обстановку в учреждении. Я считаю, что это заказной факт, что такого нет", – уверяет Татьяна Котик, заместитель начальника Межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний Минюста.

Руководство колонии также отрицает факты пыток. Но жертвы "Семь-семь" убеждают в обратном. Лишь несколько человек согласились рассказать о том, что происходит за решеткой.

"Что эти лица тебе делали там, на карантин? – Иглы в пальцы, под ногти. И плоскогубцы. – ногти вырывали? – Ну видите, пальцы чернеют, гниют", – говорит один из заключенных.

"Правая нога ушиблена. – Да, отечность сильная. Да и левая ушиблена, просто. Может, эта просто сильнее", -рассказывает узник.

Увиденным поражены даже тюремные врачи. Говорят – администрация запрещает им фиксировать факты издевательств над заключенными, а иногда даже не позволяет оказывать им медицинскую помощь. А после того, как они начали задавать лишние вопросы – их отстранили от работы и запретили заходить на территорию колонии. И все же они решили не молчать.

Потрясающие свидетельства врачей и заключенных "Семь-семь", а также чем завершилась встреча бывшей жертвы со своими палачами – все это вы можете увидеть уже сегодня во второй части программы, сразу же после выпуска новостей .

Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР (Мелитополь) проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.

Как сообщалось, в Желтых Водах силовики провели учения по подавлению бунта заключенных.

Также в Днепропетровской области замначальника колонии попался при получении взятки.

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