Праздничное шоу канала "Украина" стало лучшей программой в День Независимости

Сегодня, 15:00

Грандиозный концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса собрал у телеэкранов 6,7 млн зрителей в День Независимости

Праздничное шоу канала "Украина" стало лучшей программой в День Независимости

24 августа грандиозный концерт "С Днем рождения, Украина!", который телеканал "Украина" подготовил для своих зрителей в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости, стал лучшей программой на украинском телевидении.

Телепоказ праздничного шоу в эфире собрал самые высокие показатели среди украинских телеканалов: по аудитории 18-54 (50 тыс. +), средняя доля составила 15,34%, рейтинг – 3,30%, а по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 19,76%, рейтинг – 5,81%.

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Масштабное шоу, наполненное уникальными музыкальными номерами и оригинальными высокотехнологичными постановками с использованием самых современных шоу-технологий, среди которых дополненная реальность, 3D-видеографика, пирошоу, вышло в эфир 24 августа в 21:00 и собрало у экранов 6,7 млн. зрителей.

Звезды украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, Олег Винник, Алена Винницкая, Оля Полякова, MONATIK, Нина Матвиенко, TAYANNA, Макс Барских, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, THE HARDKISS, группы "НеАнгелы", "ТИК" и "Антитела", Alyosha, TARABAROVA, KADNAY, Freedom-jazz удивили зрителей множеством праздничных сюрпризов.

Тина Кароль порадовала поклонников хитом "Украина – это ты", а также попурри известных украинских песен. Олег Винник впервые исполнил свою новую композицию "Вишиванка". MONATIK закружил в танце Нину Матвиенко. Оля Полякова покорила всех невероятной постановкой композиции "Девушка-весна".

Каждый участник шоу подготовила для зрителей свой звездный подарок. Режиссером стала Елена Коляденко, ведущими – звезды канала "Украина" Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Напомним, шоу "С Днем рождения, Украина!", организованное каналом "Украина", состоялось 25 июля в одном из самых живописных мест Киева – Ботаническом саду имени Николая Гришко. На концерт под открытым небом пришло более 35 тыс. киевлян и гостей столицы.
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Источник:

"Сегодня"

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