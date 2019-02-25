"Праздничный фейерверк" в Горловке: боевики сожгли свой склад боеприпасов, опубликовано видео
Несоблюдение правил безопасности приводит к тяжелым последствиям, напоминает "Штирлиц"
В районе оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области был уничтожен склад боеприпасов противника.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
По его словам, "праздничный фейерверк" произошел в результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами.
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"Небратья, зачем так курить на складе БК, чтобы он детонировал? Но такой классный фейерверк", – прокомментировал опубликованное в сети офицер.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.
Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассебыло уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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