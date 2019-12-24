Праздник будет подмочен: какой ожидается погода на католическое Рождество

Циклон принес в Украину мокрую погоду, но пока без холодов

/ Фото: AFP

Погода в Украине на католическое Рождество ожидается не очень приятной – везде дожди, но будет довольно тепло. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Посмотрим погоду Рождества западного обряда. 25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня предполагается 3-8 градусов, на юге –7-12 градусов", – написала она.

Диденко сообщила, что в Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около 7 градусов тепла.

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А тем временем, как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны ожидаются сегодня сильные дожди, а в Карпатах даже метели. Также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. В свою очередь "Укравтодор" в трех областях Украины ограничил движение по трассам в связи с надвигающейся непогодой.

Отметим, что до прихода в Украине дождей, в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню, и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

С весной среди зимы уже можно попрощаться, ибо в Украине потихоньку приближается похолодание. Перед Новым годом на улице будет уже мороз, хоть и не большой. Читайте подробней, где будет холоднее всего.

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