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Праздник будет подмочен: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь

31 декабря, 07:08

Украинцев ждет довольно теплая погода днем, но ночью станет холодней

/ Фото: Сегодня

31 декабря на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем и довольно высокая температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных и северных областях ожидается мокрая погода и днем, и ночью – мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла, ночью – до 3 градусов мороза.

И только на востоке и юге синоптики обещают сегодня днем сухую погоду, временами даже будет выходить солнце. Температура тоже плюсовая 2-5 градусов, а ночью небольшой мороз.

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В Киеве 2-4 градуса выше нуля днем и до -3 в новогоднюю ночь.

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В то же время 31 декабря в Украине, кроме южных областей, будут порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый).

Отметим, что в ближайшие дни погода наладится – прекратятся осадки, немного потеплеет днем. Читайте подробней прогноз погоды на начало 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Новый год погода дождь снег прогноз погоды

Источник: Сегодня

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