Праздник уходит, но скидки "Від Морозків" продолжаются

Только до 30 января 2020 года роботизированные аптеки делают скидки на более, чем 200 товаров

Пока рутинные дела не сбили с ног, продлите праздничное настроение со скидками "Від Морозків"*. Масштабная акция от роботизированных аптек "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" помогает начать новый год с заботы о себе. Запасайтесь противовирусными средствами, фиточаями, детским питанием, контрацептивами и другими товарами со скидкой до 25%. Покупайте сегодня то, что может пригодиться гораздо позже.

Если в прошлом году вы не успели выбросить просроченные препараты из домашней аптечки и купить нужные лекарства, уделите этой задаче время сейчас. Только до 30 января 2020 года роботизированные аптеки делают скидки на более, чем 200 товаров. В акционный список внесены противовирусные средства, контрацептивы, детские пюре, фиточаи и многое другое. Можете спросить у провизора о размере скидок, чтобы выгоднее приобрести аптечные товары для себя или ребенка.

Если хотите проводить больше времени с семьей после новогодних праздников, отправьтесь за аптечными покупками вместе с родными людьми. Детям понравится следить за тем, как робот PharmBot достает заказанные упаковки и отдает их провизору. Взрослые не успеют отвлечься на социальные сети, потому что в роботизированных аптеках быстрое обслуживание и нет долгих очередей. Помощнику PharmBot нужно 7 секунд на то, чтобы отдать провизору заказ.

Напоминаем, акция "Від Морозків" действует с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года в аптеках следующих фармацевтических брендов: "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка". Собирайте домашнюю или походную аптечку из противовирусных средств и сопутствующих товаров, пока цены снижены до 25%. Чтобы сделать предварительный заказ и забрать аптечную продукцию по дороге, позвоните в справку по телефону: 5900.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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