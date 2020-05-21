Праздник "ВышиванкаDAY" объединил украинцев во всем мире

Уже второй год подряд мы устраиваем грандиозный праздник "ВишиванкаDAY". В прошлом году мы собрали всех желающих на народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы. Подиумом прошлись звезды шоу-бизнеса в одежде от дизайнера Юлии Магдыч.

За событием в прямом эфире следили почти 600 000 зрителей. В то утро они отдали несомненное преимущество телеканалу "Украина". На этот раз новостям "Сегодня" и каналу "Украина 24" удалось собрать украинцев со всего мира, но – онлайн!

Это праздник, который объединяет людей и разрушает границы! Сегодня по всей стране и в мире - ВышиванкаDAY!

"Друзья, всем привет! Я – украинский композитор и пианист Евгений Хмара. Хочу поздравить вас с замечательным праздником "ВышиванкаDAY"! Вышиванка -это одежда-оберег, своеобразное ДНК нашей нации, и мы, украинцы, даже в сложные времена должны быть вместе, потому что нас объединяет культура", – говорит композитор и пианист Евгений Хмара.

Реклама

Объединить в этом году всех, как в прошлом году на Почтовой площади, нам помешал карантин. Но несмотря на это, мы все вместе окунулись в атмосферу праздника онлайн! Десятки звезд шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения поздравили страну с Днем вышиванки!

"В честь праздника я надела новенькую вышиваночку, она так согревает мое сердце. Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться", – говорит народная артистка Украины Ольга Сумская.

"Для меня лично вышиванка – это связь с корнями, с моим родом, с моими предками и вообще с историей Украины. Оденьте ее хоть раз, и вы поймете всю мощь и глубину украинской самобытности. Давайте поздравим с этим праздником всех, наденем вышиванки, и пусть весь мир увидит глубину, величие и красоту украинской культуры, и пусть она сотрет все границы и объединит всех украинцев по всему миру", – говорит хореограф Александр Прохоров.

Платья-вышиванки дизайнера Юлии Магдыч знают именитые модницы мира, потому что она смогла объединить традиционное с современным.

"Мы в этом году фокусируемся на нежности. Самый модный цвет сезона – фисташка. Вы видите сочетание с нежными цветами, все должно быть похоже на конфетку", – делится секретами дизайнер Юлия Магдыч.

В прошлом году певица Светлана Тарабарова зажгла подиум народного показа "ВышиванкаDAY", теперь – сделала это онлайн!

"У меня вышиванок много, я их обожаю! Для меня это не просто платье – это оберег, ДНК нашей нации. А в этом году она особенная, потому что она не только для меня, но и для нашего будущего чуда", – говорит певица Светлана Тарабарова.

В гардеробе певицы Ирины Федишин – более полусотни вышиванок. Певица вместе с командой создает сценические наряды, украшенные вышивкой.

"Мы находимся в творческой мастерской, где создаются сценические образы. Каждая вышивка – особая, имеет свой цвет. Это вот такой большой выбор цветных, разноцветных нитей, ведь вышиванка требует хороших цветов, много труда и, безусловно, надо вкладывать свое сердце и душу", – говорит певица Ирина Федишин.

Реклама

Любит вышиванки и артистка Ольга Горбачева. Потому что, говорит, в них – наша сила!

"Наряды на каждый день, одежда для праздника, она дает нам силы через контакт с нашим родом, с нашими традициями, с нашей культурой. Культура объединяет, и давайте сегодня действительно будем вместе, потому что нам есть чем гордиться и есть откуда брать силу", – говорит Ольга Горбачева.

Новости "Сегодня" вместе с каналом "Украина 24" в очередной раз доказывают – украинское объединяет и вдохновляет, даже онлайн.

Так, в эфире было рассказано о секретах создания вышиванок, здесь звучали поздравления известных звезд шоу-бизнеса, спорта, а также первых лиц государства.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама