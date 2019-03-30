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Праздники и памятные дни апреля: символика и главные дни каждой седьмицы Великого Поста и радость Пасхи

Сегодня, 07:13

Особое почитание Страстной седмицы и архиерейское благословение владыки Павла

Фото: Pixabay
Праздники и памятные дни апреля: символика и главные дни каждой седьмицы Великого Поста и радость Пасхи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg Украина Особое почитание Страстной седмицы и архиерейское благословение владыки Павла

"С Божией милостью, дорогие братья и сестры, мы проходим путь Великого поста — путь нашего спасения, путь к дому нашему в Царствие Небесное, — говорит наместник Киево-Печерской лавры, владыка Павел. — Кто-то из нас, возможно, устал на этом пути, кто-то пришел в уныние. Но ободримся! Обретем второе дыхание, укрепляющее и воодушевляющее нас. Ведь пост есть пища для души, и как телесная пища укрепляет тело, так пост укрепляет душу. Сообщает ей легкий полет, делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем, становиться выше удовольствий и приятностей мирской жизни. Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные грузом замедляют свой ход, так и пост, делая ум наш более легким, помогает ему быстро переплывать море нашей жизни, стремиться к Небу и предметам небесным. И Господь, как чадолюбивый отец, желая очистить нас от грехов, сделанных нами, даровал нам верное врачевание — пост и молитву. 

Сколько людей, столько и путей к Господу. Важно искреннее раскаяние. А покаяние одно: слезное, осознанное, продуманное... Оно молит о том, чтобы Господь нас простил. О нем говорил Иоанн Златоуст в беседах о покаянии царя Давида: "Грех он очистил самоуничижением, сокрушением сердца и строгим воздержанием от грехов".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как у верующих складывается жизнь после томоса: в регионах начались гонения и захваты храмов УПЦ. И о том, что происходит в глубинке с приходами, отказавшимися перейти в ПЦУ. 

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Тег праздник, праздники, Пасха, православие, страстная пятница, страстная неделя

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