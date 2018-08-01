Праздники и памятные дни августа: дни Успенского поста и праздник Преображения Господнего

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А еще день Успения Пресвятой Богородицы и другие важные даты августа. Как молиться, чтобы получить ответ

Православие день за днем
Православие день за днем

"Мне импонирует мысль Иоанна Кронштадского о силе молитвы, — говорит наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — Как человек недобрый, приходя с просьбой к человеку доброму, кроткому и смиренному, для успеха старается уподобиться ему, так христианин, приступая с молитвою к Господу или Пречистой Его Матери, или ангелам, или святым — для успеха должен уподобиться, по возможности, Самому Господу, или Богородице, или ангелам, или святым. В этом — тайна скорого услышания молитв наших. В молитве должна дышать надежда. Молитва без надежды — греховная молитва".

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Тонкости молитвы

"Говорят, "нет охоты, так не молись", — лукавое мудрование плотское! — продолжает цитату Иоанна Кронштадтского наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Не стань только молиться, так и совсем отстанешь от молитвы. Плоть того и хочет! Без самопринуждения к добру человек не спасется. Если не молиться ежедневно, то легко скоро умереть духовно".

Напомним, также в августе Украина будет праздновать День Независимости. Подготовка давно идет полным ходом. И на параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только избранные.
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Автор:

Людмила Лысак

Источник:

"Сегодня"

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