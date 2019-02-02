Праздники и памятные дни февраля: Сретение Господне и начало подготовки к Великому посту

Значение Сретения Господня и христианская благодарность, которая приносит мир

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Праздники и памятные дни февраля: Сретение Господне и начало подготовки к Великому посту Людмила Лысак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/3be/5c54523beb03b.jpg 2019-02-02T07:33:00+02:00 Украина Значение Сретения Господня и христианская благодарность, которая приносит мир

"Февраль богат и велик церковными праздниками, это месяц очищения, подготовительных размышлений перед Великим постом, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — Нас ждет неделя мытаря и фарисея, неделя блудного сына, мясопустная седмица и, конечно же, Сретение Господне. О чем все эти дни и праздники? Разве только о великих евангельских событиях и притчах? Конечно, знание притч важно и полезно для нас, но только лишь в том случае, если оно приводит всех нас к главному — к покаянию. Если у человека нет покаяния — у него нет смирения перед Господом. Там, где нет смирения, рождается сатанинская гордость и гордыня. Облекая человека в красивые одежды, она порождает обман, неправду, грех, за которым следует ад и разлучение со Христом, утрата жизни вечной. Мало говорить о Христе, нужно что-то делать для Христа. Сейчас модно говорить, как люди любят Христа, но жизнь почему-то все страшнее. Христос прощал всех, а мы терпим друг от друга всякие козни и беды. Мы благодарим Бога за все то, что происходит в нашей церкви — и плохое, и хорошее. Христианину вообще в мире непросто. Когда читаешь святое Евангелие, поражаешься пророчествам. Особенно в словах апостола Матфея, апостола Луки. Читайте Евангелие каждый день, по одной главе — вы увидите, как постепенно будет меняться к лучшему ваша жизнь. Потому я повторю слова великих евангелистов: "Мир вам! Мир дому вашему".

Мудрость "за семью печатями"

"Когда мне трудно, вспоминаю и перечитываю величайшую мудрость "за семью печатями" — Апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, — говорит владыка Павел. — Святые отцы получали понимание Откровения через Дары Святого Духа. Чтобы в тебе жила благодать Святого Духа, нужно находиться в постоянном присутствии Бога, в молитве и чтении Евангелия, и откроется целый мир, таинственный для неверующего и явный для верующего. Таким молитвенником может стать каждый. Но враг рода человеческого не хочет этого: он дурманит, увлекает за неправдой, чтобы человек не мог подняться на духовную высоту. Не поддавайтесь. Смело следуйте по пути Христа".

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АВТОР: Людмила Лысак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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