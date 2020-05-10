Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

Празднование 9 мая в Украине не обошлось без нарушений

10 мая, 01:13

Елена Вус

Большинство админпротоколов касались использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В субботу, 9 мая, на территории Украины состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек. В органы полиции поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях. По результатам их отработки начато четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины.

"Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований во время мероприятий. Работа каждого правоохранителя была направлена ​​на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов ", - сообщил Игорь Клименко.

Реклама

Так, по его словам, два уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях.

Еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины – в Донецкой области и в Киеве.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 мая

В частности в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запретной символики. В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. . А в столице начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Реклама

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов большинство касались использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

Напомним, в Киеве мероприятия 9 Мая прошли без существенных нарушений правопорядка. В полиции столицы сообщают, что в городе удалось избежать грубых нарушений и обеспечить соблюдение правил карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

День победы 9 мая правонарушение Нацполиция Игорь Клименко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 маяУкраина
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смсFun
Коронавирус в Украине: статистика за 9 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 9 мая и все подробности из регионовУкраина
"Насиловали, избивали и жестоко пытали": под Харьковом похитили 17-летнего парняХарьков
"Нужно просто увольнять": Саакашвили рассказал о планах на новой должностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...