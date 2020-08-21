Празднование Рош-ха-Шана в Умани: Аваков сообщил неприятную новость для хасидов

Украина введет технические ограничения относительно прибытия большого количества паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю – в Умани Черкасской области. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков передает УНН.
"Учитывая коронавирус. Чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани. Мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием", - сказал он.
По словам министра, в последние годы на паломничество в Умань приезжали от 20 до 50 тысяч человек.
"К сожалению, мы на данный момент не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", – рассказал Аваков.
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По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.
"В этом году Крестный ход православных церквей также было отменен, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - отметил Аваков.
Ранее Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поддержали инициативу Министерства внутренних дел о введении технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.
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