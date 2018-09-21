Предчувствие мира

Всемирный День мира, отмечаемый 21 сентября, является звеном в цепи очень важных событий, ожидаемых осенью этого года. И главное из этих событий – открытие сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой будет рассматриваться и украинский вопрос. Ежегодно в день 21 сентября всем странам, на территории которых ведутся боевые действия, предлагается воздержаться от насилия, прекратить огонь. Это день, когда перестают говорить орудия и когда звучит Колокол Мира.

В этом году по решению ООН главной темой Всемирного Дня мира станет "Право на мир – 70-летие Всеобщей декларации прав человека". Украина, воздержавшаяся в 1948 году при принятии Всеобщей декларации (еще как УССР), пятый год переживает кровавый конфликт на востоке своей страны, который ведет не только к тяжелым потерям, экономическому упадку, но и к тому, что нарушения прав человека (под благовидными патриотическими предлогами) становятся нормой. Партия войны, засевшая в высоких кабинетах, постоянно подпитывается энергией за счет войны, постоянно использует войну как объяснение своих неудач и провалов, как политическую технологию и как аргумент своих действий.

Но в воздухе уже чувствуется дыхание мира. Мир становится насущной проблемой. Социологи говорят о том, что количество граждан, говорящих о необходимости скорейшего завершения войны, составило более 70%. Более половины из них говорят о том, что готовы на мир любой ценой. Хотя наши политики кричат, что возможен мир только на наших условиях, без любых уступок. Они напоминают тех политиканов столетней давности, которые еще ранним летом 1918 года пропагандировали в Европе "войну до победного конца", не понимая, что для одних уже скоро эта самая война обернется катастрофическим поражением и крахом империй, а для других упрямство и нежелание идти на компромисс спустя два десятилетия превратится в кошмар новой войны, ставшей прямым порождением прошлой.

Устойчивых побед без компромиссов не бывает. Но компромиссов разумных. И каждая победа должна быть закреплена хорошо продуманными договорами, учитывающими как причины, породившие тот или иной конфликт, так и интересы сторон. К сожалению, украинские политики, твердящие как мантру слова о том, что на Донбассе присутствует исключительно злая воля России, не понимают, что многие шаги нынешней украинской власти необходимо пересмотреть – ради сохранения единства страны. Так как там, по ту линию фронта, существует неприятие многих нововведений в украинском обществе. И так как, в случае принятия компромисса, необходимо будет отказаться от целого ряда идеологических фетишей последнего времени – ради сохранения единства страны и ради мира в Украине.

Власть в Украине делает ряд телодвижений, которые абсолютно не принимаются значительным количеством граждан страны, вызывают отторжение. Тем более они становятся камнем преткновения в будущем переговорном процессе с неподконтрольными территориями. К ускоренной украинизации, пересмотру истории, волюнтаризму в вопросах внешнеполитических ориентиров добавляется еще и попытка вмешательства в церковные дела (как нечаянно выдал реальные планы один из советников власти, "государство должно построить национальную Церковь"). На этом фоне переговоры о мире становятся все более сложными: в момент начала противостояния на Донбассе Украина воплощала лозунг "Единая страна – Єдина країна". Сейчас этот лозунг забыт, а Украина пошла по пути энтнонационализма.

И все же прямой диалог необходим – как между Киевом и неподконтрольными республиками, так и между Киевом и Москвой. Мы не можем допустить, чтобы судьба Украины решалась в формате "Волкер – Сурков" без участия самой Украины. Мы не можем согласиться на то, чтобы Украина стала разменной картой в большой политической игре – подобно Сирии. К сожалению, у политического руководства Украины нет политической воли для того, чтобы продемонстрировать собственную субъектность и заявить о пути всеобъемлющего мира. Посмотрите на историю Хорватии, Конго, Камбоджи, Афганистана, латиноамериканских государств: всюду мир достигался или достигается путем инициирования прямых переговоров между законной властью и сепаратистами. Всюду сепаратисты поддерживаются внешними силами (в том числе США). Всюду достигаются компромиссы – иногда болезненные, иногда краткосрочные, но компромиссы – во имя мира. И всюду находятся болтуны, кричащие о том, что необходимо продолжение войн, а мир – это предательство национальных интересов. Величие политика состоит в том, что он на некотором отрезке времени перестает слушать ура-патриотов и их истерические вопли, а принимает решение и берет ответственность за судьбу страны – не думая о рейтингах и предстоящих выборах. И достигает мира. Нынешняя власть не способна на поступок, который обеспечит им место в истории. Она думает о более-менее комфортной (для них – не для народа) обстановке, которая обеспечит им места в парламенте.

Меня часто спрашивают: вы критикуете власть, вы – в оппозиции. Но в чем ваше предложение в плане достижения мира? Что нового вы можете предложить?

Я отвечаю: мы должны не просто вернуться к Минскому процессу, но запустить его и усовершенствовать – в том числе с поправкой на время.

Первое и самое главное: в Украине необходимо законодательно закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы, которые – как показывает опыт – не объединяют, а делят страну. Любые инициативы относительно языковой, конфессиональной политики, политики в сфере исторической памяти должны быть отложены до восстановления в стране мира и стабильности.

Второе. Власть должна инициировать новый конституционный процесс, который также должен предусматривать компромиссы с ныне неподконтрольными территориями: расширение полномочий регионов по итальянскому образцу (сохранение унитарного статуса государства с диверсификацией уровня интеграции регионов), права местного самоуправления, взаимоотношения с центральными органами власти). Это деактуализирует вопрос "особого статуса Донбасса": в условиях, когда в стране (унитарной стране!) будет 25 субъектов с особым статусом, зависимым только от уровня экономического развития и уровня своего вклада в общую экономику, сам вопрос "обособления" становится нонсенсом.

Третье. Необходим прямой диалог между украинской властью и властями самопровозглашенных республик. На первом этапе в роли посредника может выступить Церковь – единственный институт, пользующийся доверием граждан и имеющий влияние как на территории Украины, так и на территории неподконтрольных республик (а также на территории Крыма, но это другой вопрос). Церковь уже продемонстрировала успех в деле обмена пленными в декабре прошлого года, когда благодаря инициативе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Украину вернулись более 70 солдат и офицеров, находящихся в плену. Роль Церкви в урегулировании конфликтов – в том числе крупнейших конфликтов в мировой истории – хорошо известен. Когда в 30-е годы прошлого века Румыния оказалась в глубоком политическом кризисе, правительство возглавил патриарх Румынской Православной Церкви Мирон (Крыстя) и вывел страну из хаоса. Историки утверждают, что когда в 1962 году разгорелся Карибский кризис, Кеннеди (единственного в истории США президента-католика) к принятию правильного компромиссного решения подтолкнул звонок от папы Иоанна XXIII. Примеры можно приводить бесконечно. В Украине с ее традициями Православия роль канонической Церкви в урегулировании конфликта на востоке может быть решающей.

Четвертое. Необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по деблокаде Донбасса и о начале экономического взаимодействия, торговых и финансовых операций. Блокада Донбасса была величайшей ошибкой украинского руководства, пошедшего на поводу у провокаторов и ура-патриотов. Тот же опыт Хорватии показал, что без активизации торговых операций по всей протяженности линии фронта не было бы последующего мирного решения конфликта.

Пятое. Уже сейчас необходимо продумать комплексную программу восстановления Донбасса и программу приоритетного развития отраслей экономики, актуальных для Донбасса. Война показала, что украинская экономика, во-первых, весьма уязвима, во-вторых, многие предприятия и отрасли неконкурентоспособны, в-третьих, необходимы значительные средства на модернизацию или перепрофилирование предприятий – в первую очередь на востоке страны. И уже сейчас нужны конференции с участием представителей отечественного бизнеса, международных доноров и инвесторов, а также представителей власти относительно плана развития украинского Донбасса (украинского не по состоянию на день сегодняшний, а вообще – в границах на апрель 2014 года).

Шестое. Ввод миротворцев должен приветствоваться (для демилитаризации территории). Но ввод миротворцев первоначально – на линию разграничения (для обеспечения выполнения первых пунктов Минского соглашения), а далее, после устойчивого перемирия – на всю территорию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" для осуществления главной задачи: обеспечения честного волеизъявления граждан в ходе выборов, равной конкуренции и создания избранных органов власти. До проведения выборов на Донбассе необходимо создать международную администрацию для управления процессом с участием представителей государств – членов Совета Безопасности ООН.

Седьмое. Граждане, живущие на территории, не подконтрольной Киеву, после воссоединения с Украиной должны получить полное избирательное право и принимать участие в том числе в выборах в Верховную Раду Украины и президента Украины. Призывы некоторых политиков "лишить жителей Донбасса права влиять на украинские политические процессы" на определенное время, устроить им "политический карантин" – это контрпродуктивные лозунги, не способствующие восстановлению мира.

Восьмое. Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории "ДНР"/"ЛНР", но и на всей территории Украины – должны быть разоружены, власть должна объявить кампанию по борьбе с бандитизмом – невзирая на то, какими были прежние заслуги у нынешних бандитов, террористов, рекетиров и рейдеров. Украина должна избавиться от камуфляжа и цвета хаки, перейдя к более спокойной и мирной цветовой гамме.

Девятое. Украина должна законодательно закрепить статус нейтрального и внеблокового государства, с полным запретом на размещение на ее территории иностранных военных баз и оружия массового уничтожения, а также инициировать новый Хельсинкский процесс для Европы, поскольку ныне действующие правила и договора показали свою неэффективность. Необходимо не только задекларировать нерушимость границ в Европе, но и предложить механизм защиты этого принципа – во избежание повторения судьбы Сербии, Грузии, Украины, относительно которых в последние десятилетия грубо нарушались принципы, определенные в Хельсинки в 1975 году.

Это – краткий план достижения мира в Украине. Мира не только на Донбассе, но и в стране в целом. Мира, который обязательно приведет к восстановлению балансов в стране и уверенности в завтрашнем дне.

Когда Генеральный секретарь ООН 21 сентября ударит в Колокол Мира, задумайтесь о будущем Украины и о том, что необходимо умерить пыл, спрятать свои амбиции и максимализм, а задуматься над главной потребностью и правом каждого человека – правом на мир.

Вадим Новинский,

народный депутат Украины