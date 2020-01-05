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Предлагал "две красивые купюры": россиянин пытался попасть в Украину – видео

5 января, 13:14

Взяткодатель из России получил трехлетний запрет на въезд в Украину

Задержание россиянина

Задержание россиянина / Фото: ГПСУ

Гражданин России, которому было отказано во въезде в Украину из-за неподтверждения цели пребывания, попытался "договориться" с пограничником Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и предложил "две красивые купюры" за пересмотр решения о пропуске. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сейчас россиянин, красивые купюры и сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК, переданы Нацполиции", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, еще одного иностранца, который хотел за взятку попасть в нашу страну, разоблачили пограничники в этом же пункте пропуска.

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Фото: Александр Яремчук

"Турок, который также не смог подтвердить цели своего визита, пообещал после принятия положительного решения предоставить пограничнику неправомерные средства в сумме 170 долларов", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что двое взяткодателей из России и Турции получили трехлетний запрет на въезд в Украину.

Ранее в Харьковской области в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.

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Источник: Сегодня

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