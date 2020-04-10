Предлагают "карантинную тысячу" и не только: мошенники пытаются заработать на коронавирусе

Еще одну схему придумали мошенники – с компенсациями за карантин. Клиентам финучреждений предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию. Рассылают предложение в мессенжеры.

"Воспользуйтесь государственной помощью в связи с карантином", – именно такие сообщения начали массово поступать украинцам на телефоны в последние несколько дней.

В сообщениях пишут, что это новая услуга банка и возвращать деньги не надо. Киевлянку Людмилу Шляхтюк уверяли, что следует лишь указать данные платежной карты, и награду сразу зачислят.

"Банк в связи с коронавирусом дарит по 800 гривен каждому своему клиенту. Но для этого нужно сообщить номер карты, срок действия карты, секретные коды. И все это отправить на какой-то номер телефона. И мол после этого вы получите выигрыш на свой счет. Короче я сразу поняла, что это какой то развод", – рассказывает она. Потому что знает, что код на обороте, номер счета – это конфиденциальная информация.

На дармовые деньги от банка не купилась и студентка Светлана Снегирь. Ей неизвестные предлагали помощь, якобы, уже от самого президента:

"Я должна была указать персональные данные. А именно номер карты, срок действия, и трехзначный код. Я позвонила на горячую линию, где мне сообщили, что указа от президента Украины не поступало. И это все мошеннические схемы".

В самом банке о проделках аферистов знают, потому что с жалобами уже обращался десяток клиентов.

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Александр Жильцов, представитель банковского учреждения:

"Банк никогда не проводил, и не будет проводить ни розыгрышей денежных призов, ни начисления пособия при помощи сторонних сайтов, или социальных сетей".

Если вы получили заманчивое предложение на мобильный телефон, обязательно проверьте его на сайте банка, советует эксперт:

"И в который раз хотим напомнить, что ни в коем случае не передавайте третьим лицам свои личные данные – CVV-код, пин-код, номер карты, срок действия карты. Потом мошенники смогут это использовать для кражи средств со счетов".

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как мошенники в Украине разрабатывают другие "карантинные" схемы, предлагая дезинфекцию квартир и иммуномодуляторы. И о том, как воры в костюмах санитаров-дезинфекторов проникают в квартиры, а если их не пускают – ломают замки.

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