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Предотвратить смерть: украинские спасатели устраивают рейды по пляжам

20 июня, 15:19

С начала июня в украинских водоемах утонули 130 человек


Статистика смертности на украинских водоемах поражает – только с начала июня в нашей стране утонули 130 человек. Чтобы предотвратить дальнейшие смерти, спасатели устраивают рейды по пляжам. Как реагируют люди на предупредительные акции – видели журналисты "Сегодня".

Наши журналисты отправились в рейд по побережью Днепра вместе с черкасскими полицейскими. По словам инспекторов, большинство людей во время купания забывают про правила поведения на воде. Поэтому за полчаса патрулирование отдыхающим раздают с десяток информационных листовок.

Отметим, что купальный сезон в Черкасской области начался 1 июня. За три недели на водоемах региона погибли 16 человек. Всего в Украине с начала июня вода унесла жизни 130 людей.

"Наблюдается повышение температуры. Вода имеет более низкую температуру. Резкий перепад может привести к судорогам, инсультам, инфарктам", – рассказал "Сегодня" заместитель руководителя Черкасского районного отделения ГСЧС Юрий Штабрат.

Как рассказали спасатели, трагедии происходят преимущественно на стихийных пляжах, где нет спасательных постов и буйков ограничения глубины. Но мест, оборудованных для купания, в Черкассах только три. Поэтому спасатели будут проводить рейды еженедельно, аж до наступления холодов.

Ранее мы сообщали, что с начала мая в Украине утонули 24 ребенка, 12 из них - в течение июня.

Также спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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Тег спасатели, пляжи, Украина, Черкасская область, рейды, утопленники

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