Предпраздничная лихорадка взяточников: в ГПУ сообщили о крупном "улове"

Накануне Международного женского дня 8 Марта в Украине активизировались взяточники, и четверо из них были задержаны на получении крупных сумм.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

"Предпраздничная лихорадка взяточников", – озаглавила она свое сообщение.

Также спикер выложила короткую аннотацию и фото по каждому из этих случаев.



















Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

Фото: Facebook Ларисы Сарган

В частности, был задержан арбитражный управляющий одного из предприятий Черкасской области, который "требовал от кредитора предприятия 87 тысяч гривен за подписание и утверждение мирового соглашения и направления его в суд".

Еще одного любителя легких денег задержала прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.

"Задокументован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды старшим пункта постоянной дислокации одной из воинских частей. Взятку в размере 10 тысяч гривен предназначалась за возврат воинского билета, помощь в увольнении с воинской службы и недонесении об отсутствии гражданина на службе", – говорится в сообщении.

Третьим задержанным оказался руководитель одного из управлений и заместитель начальника отдела Госпотребслужбы Киева, которые требовали от представителя столичного предприятия тысячу долларов за помощь в получении документов на размещение внешней рекламы.

"Брали взятку в национальной валюте", – с иронией отметила Сарган.

Кроме того, в Харьковской области был разоблачен руководитель отделения полиции, получивший взятку в 24 тысячи гривен. Задержали его в момент передачи очередного транша в 10 тысяч гривен.

"Полицейский систематически вымогал и получал взятки от одного из местных жителей, который занимался порубкой дерева в лесополосах Печенежского района", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это немалую мзду.

Кроме того, в СБУ опубликовали оперативное видео задержания этого взяточника, который попался на получении 250 тысяч гривен.