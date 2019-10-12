Предприятия группы компаний "Ковальская" заботятся об экологии

Природные ресурсы в производстве можно сэкономить, заменив их шлаком

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До сих пор считаете, что отходы энергетической, химической или металлургической промышленности совсем не полезны? Тогда вы удивитесь, когда узнаете, сколько природных ресурсов можно сэкономить, заменив их шлаком. К тому же, побочные продукты деятельности производства часто улучшают качество изготовленных из них товаров.

Виктория с удовольствием гуляет по этому парку, как и раньше, в студенческие годы. Но теперь – в компании

маленького сына. Учит его, как относиться к окружающему миру.

"Все люди должны, и взрослые, и маленькие, заботиться о природе", – говорит она.

И это не просто слова. Виктория работает на одном из предприятий группы компаний "Ковальская".

Здесь – также заботятся об окружающей среде. Изготавливают строительные материалы с использованием отходов от сгорания угля. А это и утилизация промышленных отходов, и – экономия природных ресурсов.

"Мы изготавливаем бетоны, сухие строительные смеси, бетонные изделия, и мы используем в составе этих всех бетонных смесей золу-выноса теплоэлектростанций", – говорит Виктория Спивак, начальник инновационно-технологического центра.

Перед тем, как применять золошлаковые материалы, которые являются побочным продуктом деятельности теплоэлектростанций, их тщательно проверяют.

В Европе практику массового использования отходов производства нарабатывали годами. В Украине – это направление пока почти не развито, а отходы только накапливаются.

"В Украине в год образуется около 6,5 млн тонн золошлаковых материалов. Для них есть целый ряд применений, который в развитых странах уже давно практикуется, и от 70 до 95 процентов золошлаковых материалов используется в промышленности", – говорит Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.

Далеко не все производства эффективно используют отходы. Из шести с половиной миллионов тонн золошлаков на переработку идет лишь до 1 миллиона тонн.

"Мы здесь находимся в относительном начале пути, но тенденция у нас идет к росту использования. Для украинского рынка ДТЭК точно может служит примером, потому что делает самую разумную вещь в данной ситуации. Берет в развитых странах примеры использования этих материалов, приносит рецептуры на рынок", – говорит эксперт.

Экологи говорят: в строительной отрасли, в том числе в строительстве дорог, почти 80 процентов природных материалов можно заменить вторичными.

"Практически все ресурсы, которые используются человечеством для производства различных товаров, в том числе и в строительстве, они являются исчерпаемыми. Мы – человечество, уже использовало больше, чем одну планету Земля", – говорит Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета".

Использование в производственном процессе вторсырья имеет не только экологический аспект. здесь и

вопрос качества. Благодаря этим, только на первый взгляд, отходам – ​​качество бетона – улучшается. Он становится пластичным и легко укладывается.

Ранее крупные украинские компании и мелкие предприниматели провели экомарафон, чтобы обсудить наиболее эффективные шаги, которые можно предпринять для сохранения природы. Участники экомарафона, в частности, говорили о том, что делать с отходами и как перестать попусту тратить ресурсы.

Кроме того, согласно докладу международной организации Global Footprint Network, начиная с 30 июля человечество будет до конца года потреблять ресурсы планеты "в долг". Авторы доклада подчеркивают, что человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, что чревато исчезновением лесов, эрозией почвы, потерей биоразнообразия, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климатическими изменениями.

Все подробности в спецтеме Жизнь без отходов

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