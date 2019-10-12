Предприятия группы компаний "Ковальская" заботятся об экологии

До сих пор считаете, что отходы энергетической, химической или металлургической промышленности совсем не полезны? Тогда вы удивитесь, когда узнаете, сколько природных ресурсов можно сэкономить, заменив их шлаком. К тому же, побочные продукты деятельности производства часто улучшают качество изготовленных из них товаров.
Виктория с удовольствием гуляет по этому парку, как и раньше, в студенческие годы. Но теперь – в компании
маленького сына. Учит его, как относиться к окружающему миру.
"Все люди должны, и взрослые, и маленькие, заботиться о природе", – говорит она.
И это не просто слова. Виктория работает на одном из предприятий группы компаний "Ковальская".
Здесь – также заботятся об окружающей среде. Изготавливают строительные материалы с использованием отходов от сгорания угля. А это и утилизация промышленных отходов, и – экономия природных ресурсов.
"Мы изготавливаем бетоны, сухие строительные смеси, бетонные изделия, и мы используем в составе этих всех бетонных смесей золу-выноса теплоэлектростанций", – говорит Виктория Спивак, начальник инновационно-технологического центра.
Перед тем, как применять золошлаковые материалы, которые являются побочным продуктом деятельности теплоэлектростанций, их тщательно проверяют.
В Европе практику массового использования отходов производства нарабатывали годами. В Украине – это направление пока почти не развито, а отходы только накапливаются.
"В Украине в год образуется около 6,5 млн тонн золошлаковых материалов. Для них есть целый ряд применений, который в развитых странах уже давно практикуется, и от 70 до 95 процентов золошлаковых материалов используется в промышленности", – говорит Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.
Далеко не все производства эффективно используют отходы. Из шести с половиной миллионов тонн золошлаков на переработку идет лишь до 1 миллиона тонн.
"Мы здесь находимся в относительном начале пути, но тенденция у нас идет к росту использования. Для украинского рынка ДТЭК точно может служит примером, потому что делает самую разумную вещь в данной ситуации. Берет в развитых странах примеры использования этих материалов, приносит рецептуры на рынок", – говорит эксперт.
Экологи говорят: в строительной отрасли, в том числе в строительстве дорог, почти 80 процентов природных материалов можно заменить вторичными.
"Практически все ресурсы, которые используются человечеством для производства различных товаров, в том числе и в строительстве, они являются исчерпаемыми. Мы – человечество, уже использовало больше, чем одну планету Земля", – говорит Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета".
Использование в производственном процессе вторсырья имеет не только экологический аспект. здесь и
вопрос качества. Благодаря этим, только на первый взгляд, отходам – качество бетона – улучшается. Он становится пластичным и легко укладывается.
Ранее крупные украинские компании и мелкие предприниматели провели экомарафон, чтобы обсудить наиболее эффективные шаги, которые можно предпринять для сохранения природы. Участники экомарафона, в частности, говорили о том, что делать с отходами и как перестать попусту тратить ресурсы.
Кроме того, согласно докладу международной организации Global Footprint Network, начиная с 30 июля человечество будет до конца года потреблять ресурсы планеты "в долг". Авторы доклада подчеркивают, что человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, что чревато исчезновением лесов, эрозией почвы, потерей биоразнообразия, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климатическими изменениями.
Все подробности в спецтеме Жизнь без отходов
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