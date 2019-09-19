Предприятия МХП — крупнейшие доноры бюджетов всех уровней в Киевской области

Предприятия агроиндустриальной группы МХП известного украинского бизнесмена Юрия Косюка вошли в рейтинг крупнейших региональных налогоплательщиков и являются бюджетообразующими для трех областей Украины, среди которых и Киевская

ЧАО "Мироновский хлебопродукт" входит в ТОП-10 крупнейших доноров бюджетов всех уровней Киевской области, сообщает официальное издание Государственной фискальной службы "Вестник". Кроме того, Мироновская птицефабрика наряду с другими четырьмя предприятиями агрохолдинга МХП входит в двадцатку крупнейших доноров национального масштаба государственного и местных бюджетов по объемам уплаченных налогов и сборов.

"Учитывая децентрализацию местных финансов, предприятия и подразделения МХП в регионах и небольших населенных пунктах являются бюджетообразующими. Уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости", — отметили в МХП, комментируя данные об уплате холдингом налогов в регионах.

"МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники — это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины", — поясняет тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин основатель и глава правления одного из крупнейших агрохолдингов Украины Юрий Косюк на встрече с инвесторами.

По его словам, население 14 регионов присутствия 30 предприятий МХП становится более состоятельным, получает качественную инфраструктуру и достойный уровень жизни в целом. Присутствие холдинга также дает импульс развитию малого бизнеса — местных предприятий и бизнесменов, которые становятся локальными партнерами МХП. "У общин появляются перспективы, здесь создаются новые рабочие места, зарплаты становятся конкурентными, люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне", — отмечает Юрий Косюк.

Реклама

В развитие регионов и локаций присутствия своих предприятий в течение 2018-го и первой половины 2019 года холдинг МХП инвестировал свыше 262 млн гривен в рамках проектов корпоративной социальной ответственности: ремонт дорог, школ и садиков, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинская помощь в селах, материальная помощь молодым семьям с детьми. МХП фактически добровольно берет на себя социальные обязательства в регионах, откуда до появления этих предприятий люди постоянно уезжали на заработки в Польшу или Чехию. Сейчас свыше 28 тысяч украинцев, работающих на предприятиях агрохолдинга по всей Украине, обеспечены стабильной работой с достойной оплатой и надежной социальной защитой.

Согласно данным "Вестника" Государственной фискальной службы, по итогам первого полугодия 2019 года, две агрокомпании, входящие в агроиндустриальную группу бизнесмена Юрия Косюка находятся в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков национального масштаба в агросекторе Украины.

В тренде В Нацполиции рассказали подробности операции по задержанию вооруженного подрывника в Киеве

ЧАО "Зернопродукт МХП" и ООО "Винницкая птицефабрика" заняли четвертое и пятое места отраслевого рейтинга агросектора по объемам уплаты налогов в размере 123,6 млн грн и 119,9 млн грн соответственно. Еще два предприятия, входящие в аграрную группу Косюка МХП, находятся в перечне двадцати крупнейших налогоплательщиков отрасли: ООО "НПФ "Урожай", занявшее в рейтинге по итогам I полугодия 2019 года 15-ю позицию, а ЧАО "Мироновская птицефабрика" агрохолдинга МХП замыкает двадцатку национального рейтинга крупнейших налогоплательщиков агросектора Украины.

Как следует из официальных данных издания Государственной фискальной службы, предприятия агрохолдинга МХП обеспечивают пятую часть поступлений от крупнейших налогоплательщиков украинского агросектора на национальном уровне.

Согласно данным, которые были обнародованы в СМИ, агрохолдинг Косюка в последние годы в разы увеличил расходы на оплату труда своих сотрудников. В 2016 году фонд оплаты труда на 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, а уже по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников было направлено 4,48 млрд грн. За 6 месяцев текущего года один из крупнейших работодателей страны направил на оплату труда свыше 2,34 млрд грн.

Инвестиции Юрия Косюка, который активно развивает свой агрохолдинг, в украинскую экономику с 2006 по 2018 год, по подсчетам аналитиков, составили $ 2,28 млрд. Эта цифра сопоставима с объемом прямых инвестиций в украинскую экономику из Австрии или Великобритании за все годы украинской независимости, и лишь в два раза меньше всех инвестиций Германии в экономику нашей страны.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года МХП уплатил 3,2 млрд гривен налогов и сборов. Объем уплаты местных налогов и социальных сборов в сравнении с 2017 годом увеличился на 48% благодаря повышению эффективности и увеличению масштабов производственной деятельности, а также объемов продаж продукции холдинга МХП на внутреннем и внешнем рынках. Больше всего налоговых поступлений от МХП в местные бюджеты обеспечил налог на доходы физических лиц, уплаченный предприятием за своих сотрудников: платежи холдинга по НДФЛ за прошлый год составили свыше 1,12 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама