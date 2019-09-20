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Председатель Николаевской ОГА поздравил "Нибулон" с введением в эксплуатацию 140-метрового судна

20 сентября, 17:13

Актуально

20 сентября состоялось действительно историческое событие для украинского судостроения – введено крупнейшее за последние 15 лет независимости Украины и за всю историю судостроительного завода «Нибулон» судно

20 сентября на Николаевщине благодаря работе завода "Нибулон" состоялось действительно историческое событие для украинского судостроения – введено крупнейшее за последние 15 лет независимости Украины и за всю историю судостроительного завода "Нибулон" судно – 140-метровый плавкран с двумя крановыми частями и зернохранилищем на 10 тыс. тонн NIBULON maх. Произошло это в рамках проведения международного форума TRANS EXPO ODESA-MYKOLAIV 2019.

Руководство и коллектив предприятия поздравил председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник.

"Здравствуйте, уважаемые присутствующие! Здравствуй, Николаевщина! Я хочу поздравить вас с этим днем, потому что каждый имеет отношение к сегодняшнему событию – когда мы видим не на словах, а на деле, и видим реальный результат. Хочу поблагодарить руководителя и учредителя предприятия, Героя Украины Алексея Вадатурского. Это для меня уважительный момент, когда я могу поблагодарить за все добрые дела, а прежде всего, за сегодняшнее событие. Потому что это – рабочие места, семьи, которые работают, а главное – уважение за то, что в Украине начало возрождаться дело, остановившееся очень давно. За это спасибо!", – сказал Александр Стадник.

Сегодня на территории завода также работала выставка "Судостроение и водный транспорт 2019". В мероприятии приняли участие десятки иностранных и украинских компаний морской отрасли, деятельность которых связана с внутренними и международными морскими и речными перевозками, поставщики навигационного и судового оборудования, тренажерные центры, порты и терминалы, судостроительные и судоремонтные заводы, крюинговые компании, а также компании, предоставляющих страховые, консалтинговые услуги, профильные высшие и профессионально-технические учебные заведения.

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николаевская область судостроение Нибулон Вадатурский Стадник

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