Представитель Министерства социальной политики о работе Фонда Рината Ахметова: Впечатляющая работа!

Забота о них, и особенно о детях, которые ранены вследствие боевых действий, - важное и нужное дело, подчеркнул Владимир Вовк

/ Фото: fdu.org.ua

"Фонд Рината Ахметова проводит впечатляющую работу, направленную на помощь мирным жителям Донбасса. Забота о них, и особенно о детях, которые ранены вследствие боевых действий, – важное и нужное дело".

Такое мнение высказал заместитель директора Департамента – начальник отдела социальной защиты детей Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк, комментируя мероприятие Фонда Рината Ахметова, прошедшее в санатории "Жовтень" под Киевом. Здесь состоялся пикник, во время которого представители посольств, международных и общественных организаций, государственных органов могли в неформальной обстановке пообщаться с участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей" и узнать их истории. Кроме того, гости вместе с мальчиками и девочками поучаствовали в мастер-классе по приготовлению бургеров, пообедали и нарисовали картину под названием "Планеты мечты".

"Я в восторге! Сегодняшнее мероприятие пропитано дружеским духом и любовью к детям. Потрясающая атмосфера единения взрослых и детей, украинских властей и международных организаций. Отлично продуман формат мероприятия – мы вместе с детьми готовили и рисовали. Ребят это раскрепостило, а нас, взрослых, окунуло в детство. Фонд Рината Ахметова очень много делает для раненых детей. Спасибо ему за эту работу", – отметил Владимир Вовк.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 130 курсов лечения и оздоровления. Этим летом участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей" стали еще 22 человека.

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