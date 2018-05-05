Представитель украинцев в Венгрии незаконно посещал Крым – посол

Посол Украины в Венгрии ожидает реакции украинской общины в стране на такие действия ее представителя

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп считает позорным визит депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого на территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Дипломат обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев Венгрии с просьбой дать адекватную оценку этим действиям. Копию обращения к руководителям украинской общины Венгрии она опубликовала в Facebook.

"Посольство Украины в Венгрии получило информацию о том, что депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии и председатель самоуправления украинцев ХХ района города Будапешт Анатолий Бурый в мае 2017 года совершил визит в г. Алушта, Автономная Республика Крым, с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее ", – говорится в письме.





"Рассчитываю на адекватную реакцию украинской общины Венгрии, поддержка которой в противодействии российской агрессии всегда была и остается для нас чрезвычайно ценной, в ответ на такие позорные и дерзкие действия А. Бурого", – отмечено в письме.

Напомним, в базу данных сайта "Миротворец" недавно попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.



Туда же в марте попала и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидендов".