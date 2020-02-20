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Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото

20 февраля, 15:27

Украина и России пострадали от российской оккупации

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич посетил линию разграничения в Цхинвальском регионе с оккупированными Россией грузинскими территориями в Южной Осетии, где смог увидеть российскую военную базу. Об этом он сообщил в Facebook

В рамках обмена опытом по практической реализации государственных программ и работы Украины и Грузии по защите граждан своих государств на оккупированных территориях Кориневич и директор Института геостратегии им.И.Гаспринського Нариман Устаев провели встречу с членами правительства Абхазской Автономной Республики (в изгнании). Они обсудили нарушения прав людей, находящихся под оккупацией, и другие важные вопросы.

Также представители Украины посетили линию разграничения в Цхинвальском регионе в районе села Одзиси, где смогли увидеть базу россиян.

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"Подходы государства-оккупанта в отношении временно оккупированных территорий Украины и Грузии очень похожи. На фото: военная база российских пограничников вблизи административной границы", – написал Кориневич.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко показали базу ФСБ РФ. Тогда он тоже посещал Цхинвальский регион.

Также мы писали, как американские военные приблизились к границе Южной Осетии. Военная техника США проехалась неподалеку от оккупированной Россией грузинской территории.

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Грузия южная осетия военная база РФ Антон Кориневич

Источник: Сегодня

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