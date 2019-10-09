Представители пациентских организаций пикетируют Кабмин из-за поставок лекарств: видео

Необходимые пациентам лекарства уже закуплены, однако не доставлены в больницы

В Киеве в среду, 9 октября, представители ряда пациентских организаций митингуют под зданием Кабмина с требованием разблокировать поставки лекарств от ряда тяжелых заболеваний в регионы. Об этом сообщает "Укринформ".

На акцию протеста собрались пациенты с онкологическими заболеваниями, ювенильным ревматоидным артритом и другими недугами. Они держат плакаты с надписью "Минздрав – дно".

В частности, как сообщил глава пациентскиой организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей, на данный момент пациенты с рядом заболеваний вынуждены прервать лечение, так как в медучреждениях нет нужных препаратов. Такая ситуация, по его словам, сложилась потому, что закупленные лекарства "застряли и не доехали до пациентов".

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"В августе нужно было подписать документы , чтобы лекарства были в больницах. Полтора месяца документы не подписывали никакие вообще. Это привело к тому, что вся логистика доставки медикаментов ломается и пациенты не продолжают курс лечения", - уточнил Шерембей.

При этом он подчеркнул, что даже если необходимые документы будут оперативно подписаны, лекарства попадут в больницу не ранее чем через две недели. К тому же, представители пациентских организаций уже обращались по этому вопросу в Минздрав, однако результата не достигли.

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К протестующим вышел первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос. Он заявил, что "соответствующие документы подписаны несколько дней назад".

Напомним, в Украине продолжают расти цены на лекарства, причем быстрее, чем средняя инфляция по стране. Об этом говорят результаты исследований Экономического дискуссионного клуба (ЭДК). Почему так происходит и какие цены нас ожидают осенью, когда традиционно увеличивается количество простуженных и загрипповавших, выяснили "Сегодня".

А еще мы рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

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