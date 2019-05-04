Представительство Украины в ООН требует освобождения Сущенко
Беспокойство представительства ООН вызывает состояние свободы слова во временно оккупированном Крыму
Украинские дипломаты напомнили о незаконном заключении в РФ журналиста Романа Сущенко и подавления Россией свобод в оккупированном Крыму. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
"В то время как сообщество ООН собралось для празднования Международного дня свободы прессы, Украина настаивает на освобождении Романа Сущенко, украинского журналиста, которого Российская Федерация удерживает за решеткой по сфабрикованным обвинениям", – говорится в сообщении.
Также в украинской миссии в ООН отметили, что наибольшее беспокойство вызывает состояние свободы слова во временно оккупированном Крыму.
"Крымские журналисты и блоггеры, критичные к оккупации, сталкиваются с угрозой преследования и заключения, а запугивание независимых СМИ и активистов усиливается", – говорится в сообщении.
Кроме того, они добавили, что более 70 граждан Украины были задержаны в оккупированном Крыму по политическим мотивам – "только за поднятие украинского флага над зданием, или за пользование своими культурными или религиозными правами".
"Один из, пожалуй, самых позорных случаев подавления российской оккупационной машиной несогласных, это заключение режиссера и писателя Олега Сенцова", – добавили дипломаты.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
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