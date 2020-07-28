Предстоятели ПЦУ и УПЦ МП поздравили украинцев с Днем крещения Руси (видео)

28 июля Украина отмечает День крещения Руси. Хоть в этом году из-за коронавируса отменили проведение традиционного крестного хода, однако предстоятели крупнейших украинских православных церквей поздравили верующих.

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Так, предстоятель ПЦУ Епифаний пожелал украинскому народу единства и соборности – в этом он видит ключ к успеху страны.

"1032 года назад стараниями, в частности, святого равноапостольного князя Владимира наш народ получил возможность соединиться с Господом через святое Крещение Руси-Украины! Помните: ключ к успеху нашей страны – единство и соборность украинского народа. Поэтому, отмечая этот большой праздник, желаю всему украинскому народу, прежде всего, этой общности, чтобы все мы, несмотря на расстояние, были объединены любовью к Богу и к ближним, к родной Церкви и украинскому народу", – отметил Епифаний.

Відео: Митрополит Епіфаній/Facebook

В свою очередь предстоятель УПЦ МП Онуфрий напомнил, что вера преобразила жестокого Владимира и, благодаря ей, князя вспоминают, как "красное солнышко".

"Мы должны, дорогие братья и сестры, беречь ту веру, которая святого князя сделала из жестокого милостивым отцом. Когда мы будем жить с этой верой и будем беречь ее, то и сами будем исправляться к лучшему, мы станем добрыми, мы будем любить друг друга, будем жалеть, будем уважать друг друга", – призвал митрополит Онуфрий.

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Также с Днем крещения Руси украинцев поздравили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, в этот день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.

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