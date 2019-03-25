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Предвестники весны: аисты начали возвращаться в Украину

Сегодня, 15:38

Сейчас специалисты осматривают гнезда пернатых и проверяют их надежность

Предвестники весны: аисты начали возвращаться в Украину Украина Сейчас специалисты осматривают гнезда пернатых и проверяют их надежность

С наступлением весны в Украину возвращаются ее предвестники – аисты. Птицам, как уверяют орнитологи, необходимы уют и человеческая опека.

Сейчас специалисты осматривают гнезда аистов и проверяют их надежность. Ведь очень часто птичьи дома падают во время бурь вместе с выводком.

Напомним, в августе в Черкасской области спасли аиста, который выпал из гнезда. Птица из-за слабых крыльев долго не могла летать.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области браконьеры устроили охоту на черных аистов. Этот вид аистов находится на грани вымирания.

Также мы сообщали о том, что на Прикарпатье, в селе Вестовая Калушского района лебеди-шипуны вернулись на реку Лимницу.

Ранее сообщалось, что с приходом холодов в смертельной опасности оказались сотни пернатых по всей стране — лебеди страдали от холода в заснеженных водоемах и не могли улететь в теплые края.

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Тег аисты, Украина, возвращение

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