Предвестники весны: аисты начали возвращаться в Украину
Сейчас специалисты осматривают гнезда пернатых и проверяют их надежность
Сейчас специалисты осматривают гнезда аистов и проверяют их надежность. Ведь очень часто птичьи дома падают во время бурь вместе с выводком.
Напомним, в августе в Черкасской области спасли аиста, который выпал из гнезда. Птица из-за слабых крыльев долго не могла летать.
Кроме того, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области браконьеры устроили охоту на черных аистов. Этот вид аистов находится на грани вымирания.
Также мы сообщали о том, что на Прикарпатье, в селе Вестовая Калушского района лебеди-шипуны вернулись на реку Лимницу.
Ранее сообщалось, что с приходом холодов в смертельной опасности оказались сотни пернатых по всей стране — лебеди страдали от холода в заснеженных водоемах и не могли улететь в теплые края.
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