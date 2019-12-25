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Прекрасное оборудование, о котором прежде могли лишь мечтать – медики о скорой от Фонда Рината Ахметова

25 декабря, 06:00

В салоне, в частности, установлен многоканальный электрокардиограф с функцией печати кардиограмм

/ Фото: fdu.org.ua

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Новый автомобиль скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, полученный благодаря проекту "200 скорых для Украины", – это мечта любого медика в отдаленных регионах страны. Об этом сказала Таиса Иваненко, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи города Семеновка в Черниговской области.

По ее словам, Семеновский район – самый удаленный в области, расстояние до Чернигова порядка 180 км.

"Плотность населения очень низкая, Семеновка – райцентр, вокруг которого разбросаны 24 села и поселка. О таком автомобиле мы могли разве что мечтать. А ведь он еще и прекрасно оснащен по последнему слову медицинской техники. Например, в салоне установлен многоканальный электрокардиограф с функцией печати кардиограмм. Есть даже дефибриллятор, носилки для тяжелобольных и ортез – приспособление для иммобилизации травм шейно-поясничного отдела позвоночника. Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за неоценимую помощь!", – добавила Таиса Борисовна.

"200 скорых для Украины" – уникальный для страны и особенный для Фонда проект. Всего за шесть месяцев удалось закупить, оборудовать и передать в регионы 200 суперсовременных спецавтомобилей. Государственные больницы, амбулатории и станции скорой помощи получили от Рината Ахметова:

  • 114 "реанимаций на колесах";
  • 22 неонатальные скорые для спасения жизни новорожденных;
  • 64 уникальных медицинских внедорожника для работы в самых отдаленных населенных пунктах.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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скорые фонд Рината Ахметова

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