"Прекратите творить зло": Филарет выступил с жестким обращением к России

Также глава УПЦ КП обратился к украинским политикам с призывом объединиться, иначе властям нечем будет руководить

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал Россию прекратить агрессию против Украины, а украинским политикам посоветовал объединиться перед общей угрозой. Соответствующее обращение опубликовано на его странице в Facebook в связи с агрессией России в Азовском море.

По его словам, до сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о "гражданской войне в Донбассе" и "самоопределение народа Крыма". Но вчера в Азове был открытый акт агрессии.

"Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас", – говорится в заявлении.

Филарет также обратился и к россиянам, назвав их братоубийцами, которые пришли в дом к некогда братскому народу проливать кровь и порабощать.

"Опомнитесь и прекратите творить зло. Спрячьте меч и вернитесь в свой дом. Вы не боитесь ни закона человеческого, ни последствий собственных преступлений. Думаете, что ложью можно все скрыть, а правом сильного – оправдать? Поэтому знайте и помните: Бог все видит и каждому воздаст должное", – сказал патриарх.

Церковь Киевского патриархата призывает благословение на украинских воинов, которые защищают страну от агрессора: "Помните: с нами правда, поэтому – с нами Бог, а где Бог – там победа".

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают Россию уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.