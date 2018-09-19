"Премьер-министр ЛНР" объявлен в розыск

Сегодня, 12:56

Против экс-полковника Службы гражданской защиты Украины Сергея Козлова возбуждено уголовное производство по факту преступления против основ национальной и общественной безопасности

Фото: myrotvorets.center
Фото: myrotvorets.center

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего полковника Службы гражданской защиты Украины Сергея Козлова, который стал перебежчиком и, предав родину, примкнул к боевикам так называемой "ЛНР", заняв в ее структуре достаточно высокий "ранг".

"Он настолько проникся идеями независимости "народа Донбасса", что сперва возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем удостоился большой "чести", став целым "премьер-министром" бандитов", – сообщают в пресс-центре СБУ в Facebook.

Отмечается, что на данный момент Козлов объявлен в розыск, но скрывается от украинского правопорядка на временно оккупированной территории Луганской области.

"Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд. Так что с нетерпением ждем "настоящего палковника" в гости", – заявили в СБУ, напомнив о небезопасности нахождения на высоких "должностях" в "Л/ДНР".

Напомним, что после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко Козлов сбежал в Россию.

Также мы сообщали о задержании боевика "ДНР" в Дружковке.

Кроме того, ранее в этом месяце Шевченковский районный суд Черновцов приговорил боевика "ДНР" к двенадцати годам лишения свободы заочно.
Козлов, розыск, боевики Донбасса, ЛНР

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