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Премьер о цифровизации страны: Украина должна быть полностью в смартфоне

2 сентября, 14:59

2020 год станет годом тотальной цифровизации страны

/ Фото: Кабинет министров Украины

Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках осуществления плана дерегуляции перевести предоставление разрешительных документов в электронную форму.

"Топ-30 самых популярных сервисов для граждан и бизнеса перевести в электронный вид. Срок – до 1 января 2020 года", - сказал он на встрече с руководством страны в Киеве в понедельник.

Глава государства уточнил, что ответственными являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Перед этим на этой встрече Гончарук отметил, что Кабинет министров в 2020 году планирует сконцентрироваться на цифровизации Украины.

"2020 станет годом тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизуем все, что не успеем в этом… Это означает, что после 2020 года Украина должна быть полностью в цифре, в смартфоне", – заявил глава правительства.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Он также сообщил, что с 1 октября правительство намерено перевести все органы госвласти на электронный документооборот.

Напомним, заседание Кабинета министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука началось в 14:00 после совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Как мы писали ранее, Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина 281 голосом. 

Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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Зеленский Гончарук цифровизация

Источник: Интерфакс-Украина

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