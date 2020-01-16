Препараты для химиотерапии и "Доступные лекарства": Янина Соколова рассказала о проблемах лечения рака в Украине

Телеведущая и актриса Янина Соколова, которая в течение семи месяцев боролась с онкологией, в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, может ли онкобольной обойтись исключительно лекарствами, которые предоставляет государство, или обязательно придется докупать:

"У нас слишком большое количество больных при малом количестве препарата, которого хватает на всех. Существует прирост заболевания. И его можно предусмотреть, но не точно. Когда я лечилась, и.о. министра здравоохранения была Ульяна Супрун. И государство по программе "Доступные лекарства" давало возможность из четырех химиотерапий одну получить бесплатно. Насколько я знаю, сейчас эта история сошла на "нет" и пациенты вынуждены покупать все за собственные средства. Ну, по крайней мере, те, с которыми я общаюсь в Институте рака, проходя там консультации и плановые осмотры".

При этом ранее, когда сама Янина проходила лечение, получить лекарства от государства было не так уж и трудно.

"Об этом знают врачи, диспансер, больница к которой ты привязан. Имеется очередность. То есть, обо всем расскажет врач, к которому вы непосредственно приходите лечиться. Все онкобольные обычно имеют статус закрепленных".

Также журналистка обратила внимание на причины, по которым получить помощь от государство для больных раком может стать еще более затруднительно.

"Существует Национальная служба здоровья. На днях стало известно имя руководителя и совета. И среди них фигурируют бывшие "регионалы", бывший заместитель госпожи Богатыревой, кторая была причастна к коррупционным схемам. То есть, часть людей, которые будут входить в Национальную службу здоровья, ранее крали "аж гай шумів", и на препаратах в том числе, на их закупке. Поэтому, я не знаю, что будет с этой системой, но очень надеюсь, что общество будет иметь сопротивление. И мы хотя бы для определенной категории людей мы будем иметь доступные лекарства".

По словам Янины дети наравне со взрослыми получают помощь от государства. Но при этом, именно для детей этой помощи крайне недостаточно. Помимо медикаментов и лечения они нуждаются и в поддержке.

"В Институте рака есть детское отделение. Кстати, хочется отметить, что есть дети, которым настолько плохо, что любая помощь – возможность сделать им праздник. Прошлого 8 марта, когда я сама отходила от химиотерапии, была лысая, без волос, я решила отпраздновать День рождения в детском отделении. И когда мы пришли туда и устроили праздник, с аниматорами, пузырями, сказкой… Детки с капельницами выезжали в фойе, это… Это очень важно, чтобы украинцы знали, что кроме покупки лекарств, это тоже возможно. Например, паш проект "Я.нина", который мы основали год назад, занимается сбором крови и волос. И мы ждем всех в Киеве и Львове, каждый первый вторник месяца. Мы дарим парики девочкам, у которых нет волос. А с помощью сбора крови мы спасли уже 1,5 тысячи жизней".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что телеканал "Украина 24" стал телевизионным партнером проекта "Вечер с Яниной Соколовой". Премьера состоится 16 января, в в 22:30. "Вечер с Яниной Соколовой" – это политико-сатирическая программа, в которой развенчиваются мифы российских пропагандистов. В формате колоритного стендапа Янина подробно объясняет зрителям, как и почему их обманывают.

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