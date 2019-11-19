Преступление – это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, – нардеп

Геруса призвали не опускать "ниже плинтуса" свой авторитет как руководителя комитета

Ляшко подрался с Герусом. Фото: ОПЕНГРАФ.

Преступление – это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Андрея Геруса и Олега Ляшко. Об этом написал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя рассмотрение судом ходатайства прокуратуры об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Ничего трагического в ВИП-зале Борисполя не произошло, а ваше наглое и дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции и прямой обман в ходе рассмотрения вашей "эпохальной" правки – является само по себе преступлением и вызвало бурю эмоций не только у господина Ляшко, а и у тысяч адекватных и патриотичных украинцев", – написал он, обращаясь к Герусу.

Он призвал Геруса не опускать "ниже плинтуса" свой авторитет как руководителя комитета и начинающего политика.

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"Найдите в себе силы не вестись на указания ваших "старших товарищей", которые ведут свои большие финансовые баталии со своими конкурентами...", – отметил нардеп.

Он также отметил, что проконсультировался с юристами и они не подтвердили уверенность Геруса в юридической квалификации инцидента, который произошел между ним и Ляшко.

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Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

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