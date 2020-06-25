Отмена карантина вызовет рост преступности: к чему готовиться украинцам

Самоизоляция украинцев сформировала ощущение — «в домике», главные угрозы - коронавирус и потеря работы. Но выход из карантина возвращает к реальности и другие угрозы

За последние месяцы в Украине произошла целая череда резонансных преступлений. В конце апреля в Харьковской области задержали 38-летнюю Татьяну Пьянову, которую подозревают в убийстве дочери. В мае на Житомирщине мужчина расстрелял семерых человек из охотничьего ружья. Также, в конце мая под Киевом задержали двоих полицейских, которые изнасиловали задержанную девушку. А в Броварах Киевской области 67 молодчиков устроили массовую стрельбу прямо во дворах жилых многоэтажек.

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Тем не менее, статистика свидетельствует о снижении уровня преступности в Украине. Сайт "Сегодня" разбирался, как карантин влияет на правонарушения и чего ждать после отмены ограничений.

Меньше краж, но больше изнасилований

За первый квартал 2020 года, по сравнению с таким же периодом 2019-го, в Украине выросло число мошенничеств, изнасилований и предложений взяток. Но за этот период существенно снизилось число краж – как квартирных, так и магазинных. Например, если за первые три месяца прошлого года силовики зарегистрировали более 4300 фактов обворовывания жилья, то в этом году – чуть больше 3 тыс. Число карманных краж в первом квартале 2019 года достигло почти 3 тыс., а сейчас едва превысило 2 тыс.

По данным правоохранителей, стало меньше разбоев, грабежей, а также случаев получения взяток (зато выросло число предложений взяток). Несмотря на рост отдельных преступлений, в целом преступность в стране, по сравнению с началом 2019 года, снизилась. За три месяца 2019 года было зарегистрировано почти 142 тыс. преступлений, а за первый квартал нынешнего – чуть более 133 тыс.

Тем не менее, эксперты прогнозировали, что если карантин затянется – всплеска преступности не избежать.

"Можно прогнозировать рост насильственных преступлений из-за того, что у какой-то части населения закончатся средства и они пойдут отбирать чужое имущество открыто", — отмечал в комментарии "Сегодня" директор харьковского института социсследований Денис Кобзин.

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Артем Рябцов, член организации профессионалов в области безопасности ASIS International, поясняет, что резонансные события последних недель – громкие инфоповоды, но вряд ли отражают общую картину.

"Так, на 20-30% уменьшилось количество краж, грабежей, разбоев, убийств. Вместе с тем увеличилось количество преступлений, связанных с мошенническими действиями, и ожидаемо – домашнее насилие. И, что важно в свете последних событий — статистика, которая заполняется самими правоохранителями, показывает рост правонарушений со стороны правоохранителей (+38%). На снижение контрабанды, краж, грабежей и разбоев напрямую повлияли карантинные меры — границы закрыты, люди не ходили по общественным местам, не ездили в транспорте, вечерами не возвращались домой", — говорит Рябцов.

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На рост преступности влияет карантин и плохая экономическая ситуация

Несмотря на то, что зарегистрированных преступлений стало меньше, эксперты уверены в последующем росте количества правонарушений при отмене карантина.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, поясняет, что всплеск преступности, который наблюдаем в последнее время – прямое следствие того, что Украина находилась на карантине в течение 2,5 месяцев.

"Во-первых, у нас сформировался своеобразный пузырь восприятия. Когда ощущения в самоизоляции буквально сформировало эффект как в играх детей — "в домике". То есть в своеобразном пузыре, где главными угрозами был коронавирус и потеря работы. Выход из этого пузыря возвращает к реальности и другие угрозы, которые существуют. В том числе – и чувство опасности. Во-вторых, криминал действительно во время карантина снизился. Точнее, был вынужден адаптироваться к ситуации. Это не только статистика Украины, но и мировая. В-третьих, карантин усилил асоциальные модели поведения — например, алкоголизм (продажи алкоголя выросли от 5% до 20%) и связанные с ним хулиганства и бытовое насилие (80-90% случаев насилия в семье — в результате злоупотреблений)", — говорит Петренко.

Он добавил, что безработица и плохая экономическая ситуация в стране усугубит ситуацию с преступностью. Помимо этого эксперт отмечает, что сейчас ни у кого не вызывает подозрений появление человека в маске на улице, а это снижает возможность идентификации преступника и стимулирует соответствующие преступления. Плюс планы властей на "большую амнистию", когда планируется выпустить на волю около 3 тыс. осужденных, которые зайдут в общество с высоким уровнем безработицы и понятно — им будет сложно найти себе место и заработок, не связанный с преступной деятельностью.

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Независимый эксперт Александр Хмелевский также поясняет, что к вспышке преступности привел экономический кризис, вызванный карантином. Ведь многие потеряли работу и средства к существованию, разорились многие предприятия.

"Также из-за банкротства предприятий и уменьшения доходов обострилась конкурентная борьба за рынок как между бизнесменами, так и между различными криминальными группировками, которые раньше жили за счет "крышевания" бизнеса. Примером этого является недавняя перестрелка в Броварах между криминальными группировками, которые "крышевали" разные транспортные предприятия", — говорит Хмелевский.

Эксперт добавил, что сидение в замкнутом помещении во время карантина негативно сказалось на психике многих людей. Поэтому увеличились преступления на бытовой почве, домашнее насилие и тому подобное.

Уровень преступности будет расти в ближайшие месяцы

Артем Рябцов говорит, что сейчас ситуация похожа на сжатую пружину. С постепенным ослаблением карантина, уменьшением патрулей и неизбежным ухудшением экономической ситуации, пружина насильственных и бытовых преступлений будет разжиматься.

"Таким же образом экономический кризис повлияет и на мошеннические преступления — их и без того высокие показатели рискуют стать еще выше. В огромной мере все зависит от способности правоохранительной системы противостоять таким вызовам. Но как показывают последние события и рост правонарушений самих правоохранителей в их статистике — с этим вызовом они могут не справиться. Тем более, когда они не хотят ни качественно меняться, ни позволить гражданам защищать самих себя (хотя бы легализацией резинострелов), ни попробовать распределить часть ответственности (и полномочий, конечно) на муниципальные власти и игроков рынка частной безопасности", — отмечает Рябцов.

Хмелевский прогнозирует, что снижения уровня преступности в ближайшее время ожидать не стоит, т.к. с окончанием карантина экономический кризис не прекратится, а продлится как минимум еще до середины следующего года. Поэтому из-за бедности и безысходности люди будут совершать новые преступления.

"Чтобы существенно снизить уровень преступности в Украине, нужно полностью обновить правоохранительные органы и суды, упростить процесс уголовного производства, усилить ответственность за совершенные преступления, обеспечить экономическое развитие страны и преодолеть бедность", — поясняет Хмелевский.

Богдан Петренко уверен, что скорость снижения преступности будет зависеть от способности государства справиться с экономическим кризисом и сохранения в обществе доверия к правоохранительным структурам.

"Рост удаленной работы приведет к увеличению преступлений в онлайн-пространстве. Пока будут существовать сложности передвижения, это будет стимулировать преступления, связанные с логистикой (доставка, как местная, так и транснациональная) запрещенных вещей (оружие, наркотики). И безработица, кроме мелких краж, будет стимулировать преступления, связанные с торговлей людьми", — подытожил эксперт.

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