Претендент на премию Дарвина: боевик напился до белой горячки и хотел гранатами взорвать "командира"

Очередным претендентом на премию Дарвина в рядах боевиков стал пьяный "военнослужащий" 7-й бригады т.н. "ЛНР", который хватил лишку, а потом попытался выяснять отношения с "командиром".

Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

Как оказалось, чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом во время ночных бдений на позиции, один из оккупантов хватил лишку, за что позже имел воспитательную беседу с командиром. Однако воспитательный процесс на пользу не пошел: боевик кричал, угрожал и даже стрельнул в сторону командира. Командир меткость подчиненного не оценил и, наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить в блиндаж.

Оскорбленный вселенской несправедливостью пьяный "Рембо" жаждал мести. В это время у него и случился приступ белой горячки, боевик схватил две боевые гранаты, которые нашлись в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, разоружил сослуживцев и, прихватив оружие, поплелся прочь. Но далеко уйти так и не смог: в нескольких шагах пьяный "Рембо" рухнул в снег, накрыв телом две гранаты.

Боевикам было боязно подходить. Однако спустя какое-то время "взрывоопасное тело" все-таки разминировали, разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра. По данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба 2 АК, находившимся в части с проверкой, боевики решили утаить происшествие. А "Рембо" ждет палата в наркодиспансере.

, вчера, 19 марта, на Луганском направлении враг в полной мере соблюдал режим всеобъемлющего прекращения огня.

А сутками ранее, 18 марта, пророссийские боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных, ранение получил один боец.

Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) — виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.