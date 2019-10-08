Презентация нового украинского БТР "Атаман – 3": онлайн-трансляция

Отечественный бронетранспортер может нести от пулеметов до пушек большого калибра

Сегодня в Киеве стартует XVI Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность", на которой СНБО, МВД, Минобороны, Минэкономразвития, СБУ, ГСЧС Украины, ГК "Укроборонпром" покажут перспективные разработки в области техники и технологий военного назначения.

В ее рамках проходит презентация нового украинского бронетранспортера "Отаман 3", разработанного компанией "Практика" для нужд Вооруженных сил и морской пехоты Украины.

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Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию презентации нового БТРа:

Бронетранспортер разработан в соответствии новейшими требованиями по защите экипажа и десанта – имеет переднее расположение двигателя и заднее расположение отсека десанта, обладает высоким уровнем баллистической и противоминной защиты, улучена эргономика экипажа и десанта. А большой запас грузоподъемности позволяет устанавливать на "Отамане" дополнительное оборудование, например, боевой модуль крупного калибра или керамическую защиту.

Новый БТР обладает колесной формулой 6х6, а 12-литровый дизельный двигатель Deutz позволяет с легкостью нести 23-тонную боевую машину.

В зависимости от поставленных целей, "Отаман-3" может нести разное вооружение и стать базой для самоходной артиллерийской установки, автомобилей огневой или минометной поддержки. От также может быть командно-штабным или ремонтно-эвакуационным автомобилем.

Напомним, в октябре 2016-го Житомирский бронетанковый завод представил первый броневик "Атаман", который за считанные часы собирается из обычного грузовика .

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