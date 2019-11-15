Закон вступит в силу после подписания президентом Украины, на следующий день после опубликования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Закон дополняет ст.121 Кодекса Украины об административных правонарушениях новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в сообщении.

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На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", – читаем в сообщении пресс-службы президента Украины.

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Закон вступит в силу после подписания президентом на следующий день после опубликования.

Напомним, что ранее Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел.

Эксперты советуют при выборе детского автокресла обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка – знак сертификации. Также нужно знать возраст, вес и рост ребенка – от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.

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